黎智英判囚20年 港記協前主席：不會再有第2家蘋果日報

香港新聞組／香港12日電
香港壹傳媒創辦人黎智英遭重判20年，在台港人團體10日聲援黎智英，高舉香港蘋果日報看板，譴責港府打壓新聞自由。（美聯社）
香港壹傳媒創辦人黎智英遭重判20年，在台港人團體10日聲援黎智英，高舉香港蘋果日報看板，譴責港府打壓新聞自由。（美聯社）

香港傳媒大亨、78歲的壹傳媒創辦人黎智英2月9日遭香港高等法院依港版《國安法》「勾結境外勢力危害國家」等罪行為由，宣判20年有期徒刑，成為香港國安法實施以來最具象徵意義的案件之一，也讓香港新聞界籠罩在恐懼與自我審查的氛圍中。香港記協主席鄭嘉如表示，有些媒體管理層「愈來愈把自己視為政府宣傳機器的延伸」，並擔心報導可能讓當權者不滿。

中央社引述法新社報導，新聞工作者、前香港記者協會主席陳朗昇談到已停刊的「蘋果日報」時表示：「不會再有第2家蘋果日報，沒人敢複製它當年的作風。」該報曾揭露政府醜聞，並刊登尖銳的政治評論。

法院9日判處78歲的黎智英20年徒刑，另外6名蘋果日報前高層也被判處6年9個月至10年不等刑期。

黎智英遭重判引發英、美等國家譴責，人權團體稱這等於是變相判他死刑，同時反映香港新聞自由持續受壓。

香港記者表示，自蘋果日報等媒體相繼停刊後，業界已在政治「紅線」內運作。

就在黎智英被判刑翌日，中國發表白皮書，強調維護國家安全是香港「長期且持久的任務」；有些評論認為，這顯示北京持續強調國安治理方向。

香港記協主席鄭嘉如表示，「最大的影響其實是自我審查普遍化，以及一種感覺：如果寫錯內容…可能因此入獄。」

報導指出，儘管國際社會多將焦點放在黎智英身上，一些香港記者表示，他們同樣對6名蘋果日報前高層被判刑的結果感到震驚。

陳朗昇說，當他聽到前蘋果日報英文版執行總編輯馮偉光被判10年徒刑時，下巴都掉下來，「真的難以接受」。

陳朗昇與多名被告有專業上的往來，他說他們有些人從跑線記者做起，在業界建立起良好聲譽。「他們對社會和業界都有貢獻，但這些都不作數。」

香港 黎智英 死刑

