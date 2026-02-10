我的頻道

黎智英遭重判 聯合國促撤銷判決放人 英將迅速與中交涉

香港新聞組╱香港10日電
香港媒體大亨黎智英遭裁定違反國安法三項罪名成立，西九龍裁判法院2月9日上午宣布判處20年有期徒刑。（路透）
香港媒體大亨黎智英遭裁定違反國安法三項罪名成立，西九龍裁判法院2月9日上午宣布判處20年有期徒刑。（路透）

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）9日譴責香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年有期徒刑，要求應「立即撤銷」這項判決並放人。

中央社引述法新社報導，黎智英等九人及前蘋果日報三家公司因觸犯國安法，香港高等法院9日宣判，其中黎智英被重判20年。

圖克在聲明中表示：「黎智英是一名因行使受國際法保障權利，而被判處20年徒刑的出版商。」他警告：「這樣的結果凸顯香港國安法內容模糊且過於廣泛，導致法律被詮釋及實施時，違反香港應承擔的國際人權義務。」

圖克呼籲：「鑑於黎智英年事已高、健康狀況及他已被羈押逾四年，基於人道理由應立即釋放。」

此外，根據英國政府網站，英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）9日表示：「英國國民黎智英因行使言論自由權利，遭受具政治動機的起訴後，9日在香港被判處20年徒刑。北京當局強行在香港實施國家安全法，使批評中國者噤聲」、「英方會迅速與北京當局展開進一步交涉」。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）結束上個月對北京的訪問回國後證實，他已就黎智英案向中國國家主席習近平提出強烈關切。

古柏9日也指出：「首相曾於訪問期間，直接向習主席提到黎先生的案件。這開啟了與中國政府在最高層級就我方最關切議題的直接討論。今日宣判後，我們會迅速就黎先生的案件展開進一步交涉。」

「我們與香港人民站在一起，且始終將恪守在具法律約束力的『中英聯合聲明』之下所作的歷史承諾。中國也必須這樣做。」

