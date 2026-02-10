黎智英之子籲英爭取釋父 魯比歐批中不顧中英聲明承諾

黎智英之子黎崇恩9日在倫敦受訪，為遭判刑的父親請命。(美聯社)

香港 傳媒大亨黎智英 遭宣判囚禁20年，世界各國紛紛譴責。黎智英之子黎崇恩(Sebastien Lai)，9日呼籲英國政府應積極爭取釋放黎智英。他也批評英國首相施凱爾重啟英國對中國關係之際，未將此案列為優先議題。美國國務卿魯比歐9日說，這表明北京不惜一切代價打壓在香港倡議基本自由的人士，違背中英聯合聲明，盼當局准予他人道假釋。

路透報導，黎崇恩表示，首相施凱爾(Keir Starmer)上月訪問中國，卻未在出訪前要求釋放其父親，這是一項錯誤決定。他說：「我希望首相能做得更多。我們並沒有提出過分要求，這對他們來說並不困難。」

黎崇恩形容，定罪當天是「任何相信真理、自由與公義之人的黑暗時刻」，量刑結果又是公義黑暗的一天。

黎崇恩也表示：「對我父親判處如此嚴苛的刑期，對我們家人而言是沉重打擊，對我父親的生命更構成威脅。」這代表香港法律制度的毀滅，也是公義的終結。

78歲的黎智英被控勾結外國勢力及發表煽動言論，遭香港高等法院判處20年徒刑。黎智英為英國公民，他否認所有指控，並向法庭表示自己是「政治犯」。

黎智英的雙胞胎妹妹一家人住在加拿大安大略省尼加拉湖濱市，外甥女萊佩(Erica Lepp)接受加拿大廣播公司(CBC)採訪時表示母親和她都很悲傷。「這正反映了香港在自由、言論自由和新聞自由方面發生了多麼巨大的變化。我為香港心碎。」

萊佩說，舅舅黎智英已經78歲，20年刑期等於就是對他判處終身監禁。

德國 聯邦政府表示，將透過既有外交管道向中國及香港當局表達德國對人權與自由保障的立場，並指出相關議題將伴隨總理梅爾茨上任後首次訪中行程人權對話一部分。德國總理府發言人柯內留斯(Steffen Cornelius)9日在聯邦政府例行記者會上表示，「聯邦政府對此案表達高度關切，將進一步、更仔細地評估這項判決」。

德國外交部發言人辛特澤爾(Josef Hinterseher)說，聯邦政府人權專員已第一時間公開譴責這項對黎智英的長期監禁判決；去年12月黎智英遭定罪時，外交部已表達立場，至今未改變。

海外中國民運人士王丹指出，此事件證明對中共不能存有任何幻想，這是一個挑戰人類文明，踐踏基本人權的政權。

華爾街日報與華盛頓郵報社論指出，78歲的黎智英餘生在獄中度過等同被判死刑。華郵指出，川普總統計畫4月訪中是再次施壓的機會。

國務卿魯比歐9日聲明指出，這向世界表明，北京當局會不惜一切代價壓制在香港倡議基本自由的人士，全然不顧其在1984年中英聯合聲明所做的國際承諾。