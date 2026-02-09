我的頻道

3周108港人食物中毒 多涉吃生蠔

香港新聞組╱香港9日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港食物中毒個案近期急增，連鎖西餐廳CHEF's CUTs再次成焦點。繼啟德分店4日有6名顧客食用生蠔後出現腹瀉、嘔吐及發燒等症狀，8日再新增兩宗，涉及5人於黃竹坑分店晚膳後疑似食物中毒。資料顯示，1月首周全港錄得27宗食物中毒事件，較上月每周平均宗數激增近6倍；過去3周累計34宗，共影響108人，其中大部分曾進食生蠔，涉及兩間生蠔供應商。

文匯報報導，衛生防護中心公布，黃竹坑分店個案涉2男3女，年齡介乎30至38歲。他們於1月30日用膳後，相隔約14至49小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐及發燒等症狀，當中3人求醫後返家，病情穩定。CHEF's CUTs在官網發聲明，暫停旗下所有餐廳供應生蠔，並承諾全面審查供應鏈及遵守健康安全程序，確保顧客安全。

食物環境衛生署及食物安全中心人員早前已到涉事餐廳及生蠔供應商傑頓國際食品與88投資控股有限公司調查。食物安全中心已即時指示兩間供應商暫停出售及供應生蠔，並提醒業界持有上述生蠔者立即停售。

衛生防護中心總監徐樂堅指出，過去數周香港食物中毒事件持續上升，由去年12月底每周約一宗，上升至今年1月每周平均4宗，本月首周更急增至27宗。過去3周錄得34宗個案，影響108人，其中30宗（88%）與諾羅病毒相關，全部患者在潛伏期內曾進食生蠔，5人曾須留院治療，均已穩定出院。相關個案已轉交食物安全中心跟進。

徐樂堅提醒市民，鑑於生蠔相關食物中毒事件頻發，尤其是孕婦、幼童、長者、免疫力低及肝病患者，應避免進食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產。農曆新年期間，市民如安排到會或火鍋聚餐，應確保食物徹底清洗及煮熟，並保持個人衛生。同時，港人外遊亦需提高警覺，注意個人、環境及食物衛生，以預防感染諾羅病毒及其他腸胃疾病。

