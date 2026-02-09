宴席、福袋、應節禮品…各界春節送暖宏福苑居民

香港示意圖。(圖：shutterstock)

宏福苑 世紀大火事發至今逾兩個月，隨著農曆春節 臨近，多個團體及企業陸續向宏福苑居民送上關懷，希望能為他們帶來溫暖與支持。有機構派發新春福袋、招待居民享用節慶宴席，關愛隊亦送上應節禮品，另有企業舉辦蘭花種植工作坊，寓意堅韌與新生，為暫居環境增添節日氣氛。

文匯報報導，目前獲安置於洪水橋過渡性房屋的宏福苑居民張先生表示，計畫留港過春節。由於現在居所與原區距離較遠，平日子女較少探訪，但在年夜飯及年初二開年飯等重要日子，一家人仍會團聚共進晚餐。

他指出，近期收到不少機構的關懷與贈禮，包括商會派發的新春福袋，內有超市及賀年食品禮券、臘腸、蝦子麵等，估計總值逾3000港元；亦有機構於年初八及年後安排新春午宴，菜式豐富，居民只需象徵式繳付報名費。他對社會各界的支援深表感謝，直言感恩與欣慰。

談及新年願望，張先生表示，期望港府 能盡快提供更具體及清晰的中長遠安置方案。他指出，目前不少細節仍有待交代，希望未來安排能照顧不同年齡層需要，例如長者盼望及早套現，年輕家庭則期望能有屬於自己的長遠居所。

大埔區議員羅曉楓表示，近期不少議員及團體前往各區中轉屋探訪宏福苑居民，送上藥物及應節物資，冀為街坊帶來正能量。他指出，居民對社會關懷普遍心存感激，但仍高度關注中長遠安置問題，希望當局提供多元而靈活的選擇，避免一刀切安排。現時過渡性房屋屬權宜之計，部分單位面積較原居所細，交通亦不便，影響生活質素。

此外，信和集團早前透過旗下綜合綠色社區項目，在大埔善樓舉辦蘭花種植工作坊，邀請多戶受火災影響的宏福苑家庭參與。義工與居民一同製作蘭花賀年擺設，寄寓堅韌與新生，並祝願居民在新一年迎來更穩定的生活。