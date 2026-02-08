揚言年初一炸港鐵金鐘站 31歲無業軍事迷落網

香港 有網上遊戲玩家上月在群組內發現，有人留言聲稱將於農曆年初一在港鐵金鐘站放置炸彈，於是向警方舉報。

文匯報報導，中區警區重案組接報後進行情報分析，並於6日晚在沙田拘捕31歲無業男子。據悉，疑犯為一名戰爭遊戲迷，探員在其住所檢獲3支仿製槍械和戰術頭盔等，他涉嫌「炸彈嚇詐」和「管有仿製槍械」被扣查，警方正調查其犯案動機。警方感謝「見疑即報」的網民，並呼籲市民如果發現可疑人物及相關網上留言，或危害社會安全的行為，立即向警方舉報。

被捕31歲姓鍾本地男子，報稱無業，與家人同住，是一名軍事遊戲及裝備狂熱者。中區警區刑事總督察許諾7日在講述案件時表示，今年1月27日，警方接獲市民網上舉報，指在玩手機線上遊戲期間，發現一名玩家在遊戲群組中聲稱會在農曆年初一於港鐵金鐘站放炸彈。警方在接報後隨即部署大批軍裝人員，包括軍裝巡邏小隊、衝鋒隊及反恐特勤隊，在相關港鐵站進行大規模搜索，最後並無發現任何可疑物品。

重案組探員在進行網上情報搜集及分析後，成功識別一名嫌疑人身份，於6日晚在沙田區穗禾路一個住宅單位，以涉嫌「炸彈嚇詐」拘捕涉案男子，並在其住所搜獲兩支仿製步槍和一支仿製手槍，以及仿製槍械零部件，包括彈匣、槍管、槍托、氣罐及塑膠子彈等，同時檢獲戰術用的頭盔、背心及腰帶。稍後，警方會把檢獲的槍械送往軍械法證科進行鑑證，以查看是否符合相關法例標準。

香港警方表示，綜合現階段調查，警方相信被捕者單獨行事，沒有同夥。雖然犯案者只有一人，但卻威脅香港人流最密集、最繁忙的一個港鐵站引爆炸彈，因此警方非常重視事件，從而迅速把其拘捕。

香港警方提醒市民，互聯網並非無法可依的領域，在香港針對現實生活的法例，絕大部分適用於互聯網領域。不論疑犯在什麼地方犯案，警方有決心及有專業能力維護香港的治安，亦會把違法人士繩之以法。「炸彈嚇詐」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁5年；而任何人管有仿製槍械即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處監禁2年，市民切勿以身試法。