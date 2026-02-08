我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

揚言年初一炸港鐵金鐘站 31歲無業軍事迷落網

香港新聞組／香港8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

香港有網上遊戲玩家上月在群組內發現，有人留言聲稱將於農曆年初一在港鐵金鐘站放置炸彈，於是向警方舉報。

文匯報報導，中區警區重案組接報後進行情報分析，並於6日晚在沙田拘捕31歲無業男子。據悉，疑犯為一名戰爭遊戲迷，探員在其住所檢獲3支仿製槍械和戰術頭盔等，他涉嫌「炸彈嚇詐」和「管有仿製槍械」被扣查，警方正調查其犯案動機。警方感謝「見疑即報」的網民，並呼籲市民如果發現可疑人物及相關網上留言，或危害社會安全的行為，立即向警方舉報。

被捕31歲姓鍾本地男子，報稱無業，與家人同住，是一名軍事遊戲及裝備狂熱者。中區警區刑事總督察許諾7日在講述案件時表示，今年1月27日，警方接獲市民網上舉報，指在玩手機線上遊戲期間，發現一名玩家在遊戲群組中聲稱會在農曆年初一於港鐵金鐘站放炸彈。警方在接報後隨即部署大批軍裝人員，包括軍裝巡邏小隊、衝鋒隊及反恐特勤隊，在相關港鐵站進行大規模搜索，最後並無發現任何可疑物品。

重案組探員在進行網上情報搜集及分析後，成功識別一名嫌疑人身份，於6日晚在沙田區穗禾路一個住宅單位，以涉嫌「炸彈嚇詐」拘捕涉案男子，並在其住所搜獲兩支仿製步槍和一支仿製手槍，以及仿製槍械零部件，包括彈匣、槍管、槍托、氣罐及塑膠子彈等，同時檢獲戰術用的頭盔、背心及腰帶。稍後，警方會把檢獲的槍械送往軍械法證科進行鑑證，以查看是否符合相關法例標準。

香港警方表示，綜合現階段調查，警方相信被捕者單獨行事，沒有同夥。雖然犯案者只有一人，但卻威脅香港人流最密集、最繁忙的一個港鐵站引爆炸彈，因此警方非常重視事件，從而迅速把其拘捕。

香港警方提醒市民，互聯網並非無法可依的領域，在香港針對現實生活的法例，絕大部分適用於互聯網領域。不論疑犯在什麼地方犯案，警方有決心及有專業能力維護香港的治安，亦會把違法人士繩之以法。「炸彈嚇詐」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處監禁5年；而任何人管有仿製槍械即屬犯罪，一經定罪，最高可被判處監禁2年，市民切勿以身試法。

香港

上一則

上海商場黃金回收ATM 現場檢測、熔金、到帳一站式服務

下一則

多地開兩會 機器人記者持相機「跑新聞」

延伸閱讀

黎智英國安案9日宣判 分析：北京不會讓步

黎智英國安案9日宣判 分析：北京不會讓步
黎智英案9日判刑 最高可囚終身 法院外排起旁聽人龍

黎智英案9日判刑 最高可囚終身 法院外排起旁聽人龍
香港老戲骨鄭則仕參賽馬拉松 自曝「一個原因」稱周潤發為師父

香港老戲骨鄭則仕參賽馬拉松 自曝「一個原因」稱周潤發為師父
香港情侶住深圳酒店被偷拍 瀏覽頻道才知變色情片主角

香港情侶住深圳酒店被偷拍 瀏覽頻道才知變色情片主角

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能