香港春節酒店訂房率9成 賞煙花靚房搶手 大型活動加碼迎客

農曆新年將至，文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，預期新年一連串大型活動「加碼」可吸引更多旅客來港。圖為以「木偶奇遇記」為主題的渣打藝趣嘉年華「夜光巡遊」環節7日晚在香港銅鑼灣利園一帶上演。（中新社）

農曆新年將至，內地將展開一連九日的春節 長假，料有143萬內地旅客赴港。文化體育及旅遊局局長羅淑佩7日在電台節目中表示，香港 酒店訂房率已達到九成以上，能觀賞年初二維港煙花匯演的酒店更一房難求，市區其他地段酒店房價亦平均上升一成半，並預計年初二至初四，每日有近400個旅行團入境。飲食業界亦指節慶活動可延長旅客留港時間，有助促進餐飲消費，預料農曆新年生意將有5%增長。

綜合大公報、文匯報報導，香港街頭節慶氣氛漸濃，市民辦年貨、聚餐團年，不少內地旅客亦選擇南下赴港過節。羅淑佩7日引述入境處數據指，年廿八至年初七的內地春節假期期間，預計將有143萬名內地旅客訪港，配合多項新春大型活動，對農曆年市道整體感到樂觀。

港府 將在多個熱門景點有特別措施，包括派員在西貢鹹田灣駐紮，監察衛生情況，並安裝CCTV監察人流，若有需要將進行人流管制。

新春期間香港盛事連連，羅淑佩7日表示，據入境處估計，內地新春共九天長假期期間，將會有143萬名內地旅客赴港，她對香港農曆年的市道整體感到樂觀，酒店、餐廳預訂率已相當不俗。她指出，港府宣布年初二賀歲煙花後，酒店訂房繼續上升，酒店業界反映訂房率已有九成多，價格亦上升，她表示「這是正常的，旺季會貴一點點，所以市道是好的」；同時，餐廳訂座率亦有七、八成。

羅淑佩表示，農曆新年期間，香港很多旗艦項目全部「加碼」，包括初一至初五有不同節目，例如花車、煙火匯演及賀歲馬，亦有賀歲盃足球賽等，花車在表演後亦會在不同位置，包括啟德體育園展出，相信都會吸引旅客。她希望這批旅客能夠錯峰出行，分別於不同日子赴港遊玩。

在訪港旅行團方面，他表示，據向深圳業界了解，年初二至初四的團隊預訂十分踴躍，部分更提早額滿，預料期間每日約有300個至400個旅行團赴港。

旅遊促進會總幹事崔定邦指出，香港節日氛圍一向濃烈熱鬧，隨着大部分內地學校開始放寒假，以及內地春運開始，大量旅客已逐步到港，近幾個周末訪港人次顯著上升，每日平均有約13萬人次入境，並預料下周末入境人數會進一步攀升。香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，農曆新年期間餐飲業營業額將較去年有5%增長。