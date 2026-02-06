香港去年10大消費新聞 熱氣球節最離譜 啟德體育園雙料冠軍

去年9月在香港舉行的國際熱氣球節，因未有足夠時間測試載客，主辦方未獲准熱氣球載客，新聞獲選為香港2025十大消費新聞最離譜事件。(美聯社)

由香港 消費者委員會主辦的「2025年十大消費新聞」選舉5日公布結果，共吸引1萬3024名市民投票 。去年初啟用的啟德體育園登上榜首，並同時獲選為「最抵讚」消費新聞，成為雙料冠軍。政府去年公布調整長者兩元乘車優惠成為第二位；熱氣球節因牌照問題未能載人升空，一度成為城中熱話，進占第三位，並成為「最離譜」消費新聞。

香港「2025年十大消費新聞」選舉5日公布結果，去年3月啟用的啟德體育園登上榜首，並同時獲選為「最抵讚」消費新聞；圖為啟德體育園主場館。(中通社)

香港消費者委員會消息，其他躋身十大的消費新聞橫跨飲食、旅遊及醫療範疇，包括海皇、大班、鴻星等老字號全線結業、外賣平台戶戶送撤出香港；大灣區 航空取消過百航班、日本地震傳言令旅行社及航空公司大受影響，以及香港首間中醫醫院啟用。

隨著香港與內地往來愈趨頻繁，兩宗相關新聞亦有上榜，包括便利兩地居民匯款的跨境支付通開通，及網購包郵優惠令自提點亂象叢生。投票結果反映大眾關注的消費議題十分廣泛，尤其著眼於服務質素，亦非常重視消費爭議的善後手法，反映保障消費權益的意識日益提升。

去年「盛事」繼續成為熱門話題，消費新聞首三位中有兩宗與盛事有關。啟德體育園啟用，半年迎過百萬人次，以5515票登上榜首，同時以7530高票成為「最抵讚」消費新聞，得票率占總投票人數達58%。然而，部分盛事安排未如理想，「熱氣球節未獲載人升空許可，送雪糕券補償惹不滿終退款」以4459票獲選為第三位，同時亦以7056票成為「最離譜」消費新聞，得票率占總投票人數達54%。消委會敦促業界在安排和宣傳活動時，必須履行承諾並滿足消費者的合理期望，如遇上突發情況，亦應以靈活方法處理。

榜上多宗新聞均與衣食住行等日常生活範疇相關。飲食方面，公眾關注部分老字號如海皇、大班、鴻星全線結業，以及戶戶送外賣平台撤出香港。出行方面，調整長者兩元乘車優惠、大灣區航空取消過百航班、旅行社及航空公司業務受日本地震傳言影響，共三宗新聞榜上有名。

與跨境消費相關的新聞也屬熱門題目，包括網購包郵引致自提點迫爆，以及跨境支付通開通。醫療方面，全港首間中醫醫院啟用，亦為大眾所關心。

「十大消費新聞選舉」旨在透過公眾投選最關注的消費新聞，提高市民對消費權益的認識。自首屆開始，消委會已邀請各大傳媒成為支持機構，以夥伴關係推動消費者參與活動。本年度為第22屆，投票活動於2026年1月2日至22日期間順利舉行，並獲廣泛關注。