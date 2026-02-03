我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

香港美商會73%會員看好港營商環境 92%跨國公司無意遷離

香港新聞組／香港3日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港美國商會2日公布最新年度營商情緒調查報告。結果顯示，73%會員企業對過去1年香港的營商環境評價正面；香港法治持續受到認可，超過9成會員企業表達了對香港法治的信心。92%的跨國公司表示，在未來3年內無意將總部遷離香港。與此同時，會員企業對大灣區的投入也達到新高。但地緣政治仍然成為企業營運的重要關注點，93%的會員企業指出，良好的中美關係對於他們在內地和香港經營十分重要。

大公報報導，問卷調查結果顯示，香港美國商會大部分（73%）會員企業對過去1年香港的營商環境評價正面，較去年提升了15%。73%的會員企業營收錄得增長或持平。展望2026年，53%的會員企業對前景感到樂觀或非常樂觀，較去年提升了20%。57%的會員企業計畫在未來兩年維持對香港的投資計畫，33%的會員企業表示會進一步加大投資。

對香港作為亞洲具競爭力國際商業樞紐的信心（86%）支撐了穩健的投資策略。在未來兩年，57%的企業計畫維持目前的投資水平，33%的企業則有意擴大營運規模。香港作為企業總部所在地的地位依然穩固：92%的跨國公司表示，在未來3年內無意將總部遷離香港。

對於香港的核心競爭力，會員企業特別重視香港的聯通世界（67%）、資本自由流動（66%）、稅制（58%）和聯通內地（47%），而影響香港競爭力的因素則有生活成本（79%）、地緣政治緊張局勢（72%）、和海外觀感（72%）。

中美關係近年來持續成為會員企業排名第一的營商挑戰，但企業對2026年的擔憂似乎有所緩和。調查中有59%的會員企業認為今年中美關係將成為主要營商挑戰，較去年調查中的70%回落，2024年和2023年的比率分別為58%和40%。僅有11%的會員企業認為今年中美關係會惡化，較去年的67%大幅改善。93%的會員企業指出，良好的中美關係對於他們在內地和香港經營十分重要。

94%的會員企業對香港法治有信心，較去年增加11個百分點。74%的受訪者稱，公司運作未受香港國安法負面影響，較去年的70%為高。

越來越多的會員企業在大灣區開展業務，在今年的調查中達到67%的新高。

香港美國商會於2025年11月11日和2026年1月16日期間，向超過450間商會會員企業發出問卷，問卷回收率為25%。超過4成的回覆企業有超過10億美元的全球營收。

香港 灣區

上一則

內地電動車進軍海外 看好香港橋頭堡 比亞迪、小鵬…進駐

下一則

動物雜耍喊「還我工資」 女發視頻討薪揭背後困境

延伸閱讀

舒淇狂戀張學友30年 曝昔日追星幸福照

舒淇狂戀張學友30年 曝昔日追星幸福照
福州亭江中學校友之家 為大埔火災募捐逾10萬

福州亭江中學校友之家 為大埔火災募捐逾10萬
香港文化節檀香山登場 聚焦廟街夜市

香港文化節檀香山登場 聚焦廟街夜市
17年跳蚤市場今熄燈 香港最後大型市集檔主不捨落淚收拾

17年跳蚤市場今熄燈 香港最後大型市集檔主不捨落淚收拾

熱門新聞

開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
曾經月銷量上千輛的「地表最速」四門車小米SU7 Ultra，如今銷量正逐漸下滑。根據懂車帝等平台數據，2025年12月小米SU7 Ultra銷量僅為45輛。先前銷量最高的月份為3月，賣出3,101輛。，圖為在北京展出的SU7 Ultra汽車。（ 中新社）

小米SU7 Ultra單月銷量下滑至45輛 雷軍官宣將在車廠實驗室直播

2026-01-31 03:20

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
去年12月中國衛星與SpaceX衛星險些釀成碰撞事故，圖為中國發射衛星。(中新社)

星鏈將大規模降軌 中媒稱Space X一原因「後怕不已」

2026-01-29 01:27
圖為高合生產的汽車。（取材自高合官方網站）

中國年輕人撿漏 「爛尾車」成香餑餑 原價79萬賣19萬

2026-02-01 07:30

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走