香港美商會73%會員看好港營商環境 92%跨國公司無意遷離

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 美國商會2日公布最新年度營商情緒調查報告。結果顯示，73%會員企業對過去1年香港的營商環境評價正面；香港法治持續受到認可，超過9成會員企業表達了對香港法治的信心。92%的跨國公司表示，在未來3年內無意將總部遷離香港。與此同時，會員企業對大灣區 的投入也達到新高。但地緣政治仍然成為企業營運的重要關注點，93%的會員企業指出，良好的中美關係對於他們在內地和香港經營十分重要。

大公報報導，問卷調查結果顯示，香港美國商會大部分（73%）會員企業對過去1年香港的營商環境評價正面，較去年提升了15%。73%的會員企業營收錄得增長或持平。展望2026年，53%的會員企業對前景感到樂觀或非常樂觀，較去年提升了20%。57%的會員企業計畫在未來兩年維持對香港的投資計畫，33%的會員企業表示會進一步加大投資。

對香港作為亞洲具競爭力國際商業樞紐的信心（86%）支撐了穩健的投資策略。在未來兩年，57%的企業計畫維持目前的投資水平，33%的企業則有意擴大營運規模。香港作為企業總部所在地的地位依然穩固：92%的跨國公司表示，在未來3年內無意將總部遷離香港。

對於香港的核心競爭力，會員企業特別重視香港的聯通世界（67%）、資本自由流動（66%）、稅制（58%）和聯通內地（47%），而影響香港競爭力的因素則有生活成本（79%）、地緣政治緊張局勢（72%）、和海外觀感（72%）。

中美關係近年來持續成為會員企業排名第一的營商挑戰，但企業對2026年的擔憂似乎有所緩和。調查中有59%的會員企業認為今年中美關係將成為主要營商挑戰，較去年調查中的70%回落，2024年和2023年的比率分別為58%和40%。僅有11%的會員企業認為今年中美關係會惡化，較去年的67%大幅改善。93%的會員企業指出，良好的中美關係對於他們在內地和香港經營十分重要。

94%的會員企業對香港法治有信心，較去年增加11個百分點。74%的受訪者稱，公司運作未受香港國安法負面影響，較去年的70%為高。

越來越多的會員企業在大灣區開展業務，在今年的調查中達到67%的新高。

香港美國商會於2025年11月11日和2026年1月16日期間，向超過450間商會會員企業發出問卷，問卷回收率為25%。超過4成的回覆企業有超過10億美元的全球營收。