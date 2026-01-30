港去年2500學生受騙 警覺不足失款逾3800萬美元

我的頻道

香港新聞組／香港30日電
香港警方在去年錄得超過2500名學生受騙，總損失超過3億港元（約3800萬美元）。警務處處長周一鳴表示，騙案已成為全球共同面對的挑戰，受害人由成年人延伸至青年群體，部分青少年警覺性不足，除成為受害者，也可能被騙徒利用，參與收款、轉帳或聯絡等非法活動，因而捲入詐騙案被捕，警務處聯同香港青年協會推出「青年防騙守護平台」，透過校園層面宣傳防騙，及為受影響青年或其家人提供及時支援。

大公報報導，警務處聯合香港青年協會成立「青年防騙守護平台」，29日舉行開幕典禮，首辦「青年防詐騙論壇」，活動匯聚超50位來自政府、社福機構等不同界別嘉賓，就詐騙手法、應對策略和針對受害者的志願服務等展開討論。

周一鳴強調，防騙工作刻不容緩，「青年防騙守護平台」的成立旨在體現跨界別防騙、守護青年的共同使命，平台匯聚執法機關、社福機構、金融及支付機構、學術界等多方力量，共同在教育、支援、研究等層面應對青年面對的騙案風險，致力將防騙工作由被動回應提升為主動守護。

香港 詐騙

