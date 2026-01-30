英相訪中傳會晤習近平提黎智英案 劉兆佳：預料之內

英國首相施凱爾 相隔八年訪華，29日晨會晤國家主席習近平時提及香港 。新華社引述施凱爾稱「香港繁榮穩定符合兩國共同利益，英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋樑」，另外，外媒集中報導施凱爾確認在會上提起黎智英 案，並形容雙方就此作出「互相尊重的討論（respectful discussion）」。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，英方提及黎智英案屬「預料之內」，但重點是英國未來的行動。

明報報導，對於施凱爾談及香港的內容，劉兆佳認為《港區國安法》實施後，香港一直是中英之間的「棘手問題」，但脫歐後英國面臨龐大經濟挑戰，加上美國總統川普的經濟威脅，英方必須與中國重啟大規模經濟合作，若英國對香港立場友好、而非透過香港對抗中國，香港可成為加強中英關係的關鍵角色。他預料英國將避免與中國走得太近，免遭川普報復，但仍有很大空間重塑對華關係。

港區人大代表陳仲尼稱不少英國財團、中資國企及民企扎根本港，雙方在金融、經貿的合作空間大；若政治環境穩定，香港可協助更多內地企業「出海」英國。他稱中英關係近年有波折，認為雙方可先談經貿合作，再推進民間交流。

35名英國議員早前聯署，促施凱爾訪華時提出釋放身為英國公民的黎智英等。綜合英國《衛報》等媒體報導，施凱爾會後見傳媒時，被問到有否提及黎智英和維吾爾族人權問題，他確認在會上已提出以上議題，並稱雙方接觸是為了抓緊現有機遇的同時，「成熟討論」有分歧的問題。翻查英國政府會後發布的新聞稿，主要提及經貿議題，沒提及政治爭議議題。

劉兆佳認為，施凱爾需向英國交代，故無法避免提出黎智英及人權議題，英國日後如何處理黎智英案則反映英方改善中英關係的誠意。