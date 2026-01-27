香港高鐵增16站遍19省市直達110站點 到無錫省2小時

我的頻道

香港新聞組／香港27日電
港鐵公司26日表示，高鐵香港段包括南京、無錫及合肥等新增16個站點由26日起開通，令直達站點增至110個，涵蓋全國19個省份及直轄市；圖為旅客在西九高鐵站内等候登車。(中通社)
港鐵公司26日表示，高鐵香港段包括南京、無錫及合肥等新增16個站點由26日起開通，令直達站點增至110個，涵蓋全國19個省份及直轄市；圖為旅客在西九高鐵站内等候登車。(中通社)

廣深港高鐵香港段26日起新增16個新站點，直達南京、無錫、合肥等城市，令高鐵香港段直達站點增至110個，遍及全國19個省份及直轄市。新線通車首日，有市民趁跟隨首發旅遊團前往南京，領略祖國大好河山；有家鄉是江蘇無錫的市民表示，日後回鄉車程可節省兩小時，增回家探親意願。

大公報報導，運輸及物流局局長陳美寶表示，高鐵香港段直達站點突破110個，不單象徵公共交通運輸的新里程碑，更體現香港和內地的密切聯繫；政府會盡快公布新的鐵路標準，融合國家興建高鐵的經驗及領先建造水平，打造與時並進新標準。

高鐵香港段新增16個站點，包括合肥、南京等，西九龍往上海虹橋臥鋪列車亦增至每日開出。陳美寶在慶祝儀式致辭時表示，高鐵香港段站點增至110個，象徵公共交通運輸新里程碑，更印證及體現香港與內地密切聯繫。

陳美寶表示，港珠澳大橋及高鐵通車7年，已分別累計錄得超過1億往來人次，可帶動更多不同旅遊產品。兩地正籌備和興建兩條跨境鐵路──北環線支線和港深西部鐵路（洪水橋至前海），構建「軌道上的大灣區」。港府期望盡快公布新的鐵路標準，融合國家興建高鐵時的經驗及領先建造水平，為大灣區和國家興建鐵路時，構建和打造與時並進的新標準，務求做到提速、提效和減低成本。

港鐵公司行政總裁楊美珍表示，高鐵香港段通車至今，無論網絡覆蓋及乘客量均以倍數增長，會繼續與旅遊業界合作，推動新一波「高鐵遊」熱潮，促進兩地旅遊及人員交流。高鐵27日起將推出包括「買一送一」等限時優惠，回饋乘客。

新的上海虹橋線列車，沿途前往包括南京、無錫及合肥等華東地區重點城市，港鐵公司特別與旅行社合作舉辦了首發團，連同其他乘客共有逾400名乘客乘搭首列新線列車出行。

市民陸先生和太太趁新高鐵開通直達南京南站，特地跟隨5天的高鐵旅行團，計畫到南京牛首山、上海灘等地賞風景，品灌湯包、金陵鴨等美食，領略祖國的大好河山。

赴港讀研的饒同學在早前購買回程票時，驚喜發現廣東興寧南站開出的高鐵可直達香港，大讚方便。她指以往從老家坐高鐵回港須從深圳北轉乘全程需近4小時，新站點令路程節省1小時。

