我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

香港開蓬巴上層沒安全帶 旅客心驚 九巴：已配備

香港新聞組／香港26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港強制佩戴安全帶新法例實施首日，媒體記者在港九市區訪問逾10名旅客，均認同新規可以提升出行安全，有8名旅客表示在網上、巴士總站及口岸見到相關法例的宣傳。

大公報報導，「落日飛車」巴士備受旅客歡迎，有準備乘搭落日飛車旅遊線的旅客關注，開篷巴士上層沒有安全帶，擔心巴士行駛至陡峭路段或會導致意外。城巴表示，觀光城巴車廂內及每個上層座位他們均提供安全告示，根據相關規例，於上層及下層無遮擋座位設置安全帶。九巴表示會繼續透過巴士更換計畫，引入更多全車座位配備安全帶的巴士，推動乘客出行安全。

首次赴港的哈爾濱旅客余先生表示，赴港前於內地社交平台了解到相關法例實施，故在旅途中自覺佩戴安全帶，亦留意到九巴班次有佩戴安全帶的廣播及告示提醒。

據報導，北京旅客魏小姐與朋友一同在尖沙咀輪候乘搭「落日飛車」，表示之前乘搭時已留意到車頭有「請佩戴安全帶」提示，不過在上層發現露天座位未設置安全帶，雖然知道沒安全帶仍可如常就座，但對此有安全擔憂。她指出，開篷巴士途經部分路段較為陡峭，如淺水灣道、海底隧道出入口，乘搭時會覺得有些驚險，而內地的開篷巴士均在相關座位設置安全帶，希望巴士公司可以考慮改善設施。

此外，安全帶新規規定旅遊巴士乘客亦需佩戴安全帶。瀋陽旅客吳先生隨旅遊團在尖沙咀一帶觀光，表示導遊已告知相關法例事宜。他表示自己在內地也習慣乘車時佩戴安全帶，不過就留意到因為乘搭的旅遊巴一排設五個座位，較為擁擠，一些團友覺得難以插好安全帶。

報導稱，九巴表示，九巴及龍運目前全數約4300輛巴士車隊，包括行走「九巴遊香港」的開篷巴士，上層車頭、下層車尾等指定座位均已配備安全帶。城巴回應表示，觀光城巴全線車隊均預設安全廣播，提醒旅客乘坐開篷巴士時的安全守則；觀光城巴車廂內及每個上層座位均有安全告示。根據相關規例，全線觀光城巴車隊已在上層及下層無遮擋座位（例如開篷巴士上層最後排、上層前排、下層）設置安全帶。

兩公司均表示，自2018年起，已為全部新購置巴士的所有座椅配備安全帶，會隨着恆常車隊更新而不斷提升優化。

觀光 香港

上一則

訪中談格陵蘭？芬蘭總理27日見習近平

下一則

港高鐵直達廣東46站點 兩地進入1.5小時通勤圈

延伸閱讀

北海道大雪破紀錄 巴士、JR全停駛 7千人被迫睡機場

北海道大雪破紀錄 巴士、JR全停駛 7千人被迫睡機場
香港今起強制交通工具乘客繫安全帶 乘客反應兩極

香港今起強制交通工具乘客繫安全帶 乘客反應兩極
官方呼籲搭機別穿睡衣、拖鞋 乘客懶理：空中的巴士而已

官方呼籲搭機別穿睡衣、拖鞋 乘客懶理：空中的巴士而已
全國乘客安全周 余晨峰律師：乘客牢記應有權利

全國乘客安全周 余晨峰律師：乘客牢記應有權利

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名