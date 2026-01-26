香港開蓬巴上層沒安全帶 旅客心驚 九巴：已配備

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 強制佩戴安全帶新法例實施首日，媒體記者在港九市區訪問逾10名旅客，均認同新規可以提升出行安全，有8名旅客表示在網上、巴士總站及口岸見到相關法例的宣傳。

大公報報導，「落日飛車」巴士備受旅客歡迎，有準備乘搭落日飛車旅遊線的旅客關注，開篷巴士上層沒有安全帶，擔心巴士行駛至陡峭路段或會導致意外。城巴表示，觀光 城巴車廂內及每個上層座位他們均提供安全告示，根據相關規例，於上層及下層無遮擋座位設置安全帶。九巴表示會繼續透過巴士更換計畫，引入更多全車座位配備安全帶的巴士，推動乘客出行安全。

首次赴港的哈爾濱旅客余先生表示，赴港前於內地社交平台了解到相關法例實施，故在旅途中自覺佩戴安全帶，亦留意到九巴班次有佩戴安全帶的廣播及告示提醒。

據報導，北京旅客魏小姐與朋友一同在尖沙咀輪候乘搭「落日飛車」，表示之前乘搭時已留意到車頭有「請佩戴安全帶」提示，不過在上層發現露天座位未設置安全帶，雖然知道沒安全帶仍可如常就座，但對此有安全擔憂。她指出，開篷巴士途經部分路段較為陡峭，如淺水灣道、海底隧道出入口，乘搭時會覺得有些驚險，而內地的開篷巴士均在相關座位設置安全帶，希望巴士公司可以考慮改善設施。

此外，安全帶新規規定旅遊巴士乘客亦需佩戴安全帶。瀋陽旅客吳先生隨旅遊團在尖沙咀一帶觀光，表示導遊已告知相關法例事宜。他表示自己在內地也習慣乘車時佩戴安全帶，不過就留意到因為乘搭的旅遊巴一排設五個座位，較為擁擠，一些團友覺得難以插好安全帶。

報導稱，九巴表示，九巴及龍運目前全數約4300輛巴士車隊，包括行走「九巴遊香港」的開篷巴士，上層車頭、下層車尾等指定座位均已配備安全帶。城巴回應表示，觀光城巴全線車隊均預設安全廣播，提醒旅客乘坐開篷巴士時的安全守則；觀光城巴車廂內及每個上層座位均有安全告示。根據相關規例，全線觀光城巴車隊已在上層及下層無遮擋座位（例如開篷巴士上層最後排、上層前排、下層）設置安全帶。

兩公司均表示，自2018年起，已為全部新購置巴士的所有座椅配備安全帶，會隨着恆常車隊更新而不斷提升優化。