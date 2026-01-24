學生「小小心意」送茅台 香港理工大學教授涉賄稱已退還

社交平台近日流傳影片，顯示一名學生在香港 理工大學辦公室內向教授贈送茅台與冬蟲夏草，稱「小小心意」，惹行賄質疑。事件爆發後，涉事教授諸自強稱「禮物已還給學生」。理大23日無回覆會否處分涉事學生及教授，表示已按既定程序處理。

明報報導，社交平台Threads 近日流傳一段長約1分20秒的影片，顯示有男學生和教授在辦公室內以普通話交談。據影片拍攝到的門牌印有「電機及電子工程學系」、「講座教授Zi-Qiang ZHU」等字眼；房號與理大教授諸自強在官網的資料相符。影片開首學生正送贈「21年的茅台」，諸自強起初婉拒稱「這我怎樣拿回去呀」，又拿起地上兩個紅色包裝袋說「真的太客氣」。送禮的學生其後說，「請你一定要收下」，說是為「老師」準備的。諸自強回應道：「一個就夠了，那麼多幹嘛？」

該學生其後再送上冬蟲夏草，稱諸早前住院，故擔心其身體健康，「剛好家裡有熟人，從那個青海玉樹雜多（縣），收了一點冬蟲夏草回來」。諸自強表示：「這個都很貴的，我知道，你就不用花……」學生再說：「小小心意，我和家人都很感謝你這一年帶我學到了。」諸在影片最後說：「你這個東西我真的不好帶回去了，你要不箱子借我？」學生回覆：「可以。」

對此，諸自強23日午回應表示「禮物已還給學生」。對於其他提問，諸僅稱校方會處理。

根據《防止賄賂條例》，任何公職人員索取或接受利益作為執行職務的誘因或報酬，不論賄賂目的實際上是否已經達到，即屬違法，提供利益者亦違法，一經定罪最高可罰款50萬港元（約6.4萬美美元）及監禁七年。