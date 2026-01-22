自爆獲升級酒店套房、坐私人船艙 港駐天津主任到職2天被炒

港府駐天津聯絡處主任鄭震生自揭受噴射飛航高級管理人員安排，坐私人船艙由香港去澳門。（取材自Threads）

香港 新任駐天津聯絡處主任鄭震生近日在社交平台自爆獲安排坐私人船艙、獲酒店免費升級至套房，20日引起關注。政制及內地事務局21日晚發新聞稿稱，局方進一步調查後，認為鄭早前乘船往澳門 時座位獲「升級」一事，有違防止賄賂條例有關公務員未經許可接受利益的規定之嫌，決定即時終止其合約，並把個案轉介執法部門跟進。

綜合香港媒體報導，鄭震生19日在 Threads 發文，提到自己從香港飛到天津，將會出任駐天津辦主任一職，「期待萬分」。到埗之後鄭就發另一個帖文，表示自己入住天津麗思卡爾頓酒店獲升級至套房，之後會立刻聯絡地產代理尋找租盤安頓。

明報報導，鄭震生去年5月就在社交平台表示，他獲身為噴射飛航高級管理人員的朋友「厚誼」，安排其港澳航程乘坐私人船艙；近日他前赴天津履新前，則在網上分享乘坐商務艙的登機證，以及入住天津麗思卡爾頓酒店獲免費升級至套房的短片。當時他是駐福建聯絡處主任。

據報導，根據天津廣播電視台，鄭震生20日履新後，同日出席天津市港澳工作聯席會第14次會議暨津港澳合作交流座談會。

報導稱，公務員事務局在網頁的公告列明，根據《防止賄賂條例》第3條，公務員未經許可而接受利益，即構成刑事罪行，控方毋須證明有貪汙動機，並指出該條文的精神是要避免公務員因貪取小恩小惠誤墜「糖衣陷阱」。翻查港府 電話簿，駐天津聯絡處主任一職已顯示為「懸空」。

報導說，鄭震生入住天津的酒店房間獲升級，政制局20日稱因他是有關酒店集團的高級會員。行會召集人葉劉淑儀認為，駐外官員理應自知「住過多少酒店、多少與公職有關」，港府應了解其酒店或航空公司積分及里數因公抑或因私出行所獲。

另據大公報報導，立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員林琳表示，港府從嚴、快速處理事件，做法適當，展現對公務員紀律的高度重視，她支持港府果斷處理事件，回應了市民的關注。她指出，公職人員對接受利益應有高度警覺，涉事人員的行為反映出其意識與公職要求嚴重不符。

立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員黃國指出，港府即時展開調查並果斷作出終止合約的決定，充分體現問責精神，及時回應了社會的關注。