川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

香港露宿者4年減半 社協憂簡樸房房租貴恐回升

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港社會福利署接到服務機構呈報露宿者人數持續下跌，由2020/21年度1580人降至2024/25年度的750人，4年累跌52.5%；有41.2%稱露宿原因為「失業以致無力支付租金」，其次12%為「無法找負擔租金的居所」，兩者均與租金有關。

明報報導，勞福局稱，因應住宿或家庭等問題獲解決，部分露宿者會脫離露宿生活，令人數回落。社區組織協會幹事吳衛東則預計，隨簡樸房條例3月生效，不少劏房戶或無法負擔較高租金需露宿街頭，加上不少過渡房屋陸續爆滿，估計未來露宿人數將回升。

據報導，勞福局長孫玉菡昨以書面回覆立法會議員提問稱，2024/25年度全港呈報露宿者750人，按年度下跌約5.7%，亦是連續4個年度下跌。以區域劃分，77.3%露宿者在九龍，12.4%在新界，港島及離島則約10.3%。首3個最多露宿者地區為油尖旺、深水埗及灣仔，分占總人數51%、19%及4%。

報導稱，750名露宿者中，616人為男性，占整體82.1%，皆是近5個年度最低；女性露宿者有134人，較上一年度回升約9%。以年齡劃分，50至69歲露宿者有418人，占整體55.7%，其次是30至49歲（207人）及70歲以上（109人），3個組別共734人，占整體近98%。

報導指，吳衛東相信，隨着《簡樸房條例》3月起生效，劏房租金會上升。他稱現時40至50平方呎劏房月租4000多元，但綜援租金津貼僅2520元，劏房租金上升後綜援戶難負擔。

吳指出，近年政府興建過渡房屋及簡約公屋等令露宿者顯著減少，惟當局不再增建過渡房屋，估計半年至9個月後，過渡屋所餘無幾，料有劏房戶因而流落街頭，露宿人數會顯著回升。

報導引述孫玉菡稱，現時社署津助非政府機構營辦短期宿舍，為露宿者提供短期過渡住宿，並透過輔導及諮詢協助他們過渡到穩定住宿安排，2024/25年津助宿位為228個，過去4年無增減。

報導說，吳衛東稱，露宿者宿舍規矩嚴格，禁止煙酒、聚賭，入住者均願接受規範，有助他們日後重新融入社會，認為有需要增加供應，讓更多有需要露宿者入住。

