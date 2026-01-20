香港春運火車票開售首日 西九龍往京滬杭「夕發朝至」告罄

我的頻道

香港新聞組／香港20日電
2026年春運首日（2月2日）火車票19日開售。港人北上出行或返鄉的部分熱門線路車票較為緊俏，其中，春運首日香港西九龍往北京、上海、杭州等地的「夕發朝至」列車車票已幾乎告罄，往廈門、天津等城市的部分車次特等座、一等座車票也較緊缺。當天從深圳北站及廣州出發的車票同樣搶手，部分車次僅餘少量票額。國鐵廣州局表示，春節前務工流、探親、旅遊等多股客流交織出行，春節中短途出行旅客料較往年大幅增長。

文匯報報導，2026年鐵路春運自2月2日開始，至3月13日結束，為期40天，春運首日香港西九龍往北京20時25分出發的「夕發朝至」列車車票已全部告罄，該車次特等座、二等座車票尤其熱門，目前提交的候補訂單數量較多；另一趟11時11分出發的車次，特等座車票也僅剩下寥寥數張。往上海、杭州方向，20點出發的「夕發朝至」列車二等座僅餘少量票額，特等座已售完。往廈門、武漢、天津、成都等城市的部分車次，特等座、一等座車票緊張，二等座尚有餘票。

春運首日深圳北站開往潮汕方向，當天早上7時至15時半時段車次的一等座、二等座車票大多已售出，部分車次僅剩少量餘票。開往貴陽、成都的全天車票基本告罄，僅個別車次還有幾張特等座或一等座車票可售。開往長沙方向，當天早晨到下午16時50分時段的車次一等座、二等座車票已基本售完，僅個別車次有餘票。開往南寧的列車中約有三分之二車次車票已售出，另外一趟車次的二等座車票也已賣完。

廣州開往務工人員集中返鄉地區的車票同樣緊張。春運首日廣州往成都的全天高鐵列車一等座、二等座車票已告罄；往長沙當天6時至18時時段的高鐵二等座車票大多已售出，僅餘三四趟班次仍有票；往貴陽當天高鐵的一等座、二等座車票也基本被搶購，少量餘票對應車次抵達貴陽時間均在當天22時之後。前往武漢方向，當天6時05分至16時47分時段的高鐵二等座票大部分已被預訂，僅剩四趟班次有餘票；而16時50分後出發、仍有二等座票的車次，抵達武漢的時間均在21時48分之後。　　

廣州東站進站客流逐步增多，其中不少是一家大小出行的旅客。旅客石先生表示，他趁著休假先將老人提前送回家鄉，以避開春節前的返鄉客流高峰。國鐵廣州局客運部指出，2026年春運整體客流預計穩定增長。節前務工流、探親、旅遊等多重客流疊加；2026年春節假期共九天，春節中短途出行旅客較往年將有較大幅度增長，旅遊、探親客流仍將保持旺盛出行趨勢。

春運 春節 高鐵

