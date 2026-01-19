香港零售復甦 就業人數續跌 零售住宿膳食7年少13萬人

我的頻道

香港新聞組／香港19日電
隨著香港經濟轉型，零售、旅遊對經濟增長貢獻下降，相關行業就業人口持續下跌，業內「打工仔」似乎未有受惠整體經濟向上的成果。圖為顧客在旺角一間珠寶店購物。 （中新社資料照片）
隨著香港經濟轉型，零售、旅遊對經濟增長貢獻下降,相關行業就業人口持續下跌,業內「打工仔」似乎未有受惠整體經濟向上的成果。圖為顧客在旺角一間珠寶店購物。 （中新社資料照片）

去年5月以來，香港零售銷售價值回復按年增長，但業內就業情況持續下滑。明報報導，不論香港零售銷售貨值新冠疫情後升或跌，零售、住宿及膳食服務就業人數都呈現下跌，至去年11月底已跌至49萬人，較7年前減少打13萬人。除了零售、餐飲等服務業職位受經濟轉型挑戰，近年生成式人工智能（Gen AI）迅速發展，也取代不少初級職位，影響畢業生就業機會。

據報導，有學者指出，現時香港經濟向高端轉型，各行業職位創造並不平均，低技術勞工要再投入金融、科技等高端行業並不容易，港府長遠應思考提升就業率及增加上流機會，如可推動醫療產業發展、旅遊業體驗消費，以帶動勞動力需求。

報導稱，2023年後，本地零售銷售反覆上落，直至自去年9月起連續3個月錄得逾6%按年增長；不過去年9月至11月期間零售、住宿及餐飲服務活動就業人口仍按年跌2.3%，就業情況持續下滑。

報導引述立法會批發和零售界議員邵家輝表示，零售銷售、內地訪港旅客回升，為零售業帶來支持，惟現時遊客消費不及以往，加上港人北上消費和跨境網購，行業仍面臨很大挑戰。邵家輝指，現時零售企業招聘意欲開始回穩，會觀望遊客和零售能否繼續上升，再決定是否增加人手。

報導說，整體而言，香港去年11月底就業人口較2018年底累跌6.7%，反映就業人口下跌並非零售業獨有現象，只是跌幅相對較大，同期零售、住宿及膳食服務就業人口累跌21%，其占整體就業人口比重，亦由2018年底的17.5%降至14.8%。

報導指，鄧希煒稱就業的「行業不平均」情況， 亦可從失業率數據印證。香港最新失業率為3.8%，惟零售、酒店行業失業率均較嚴重，近年屢傳結業消息的餐飲服務行業失業率更高見6.1%；相反，近季推動香港經濟主力的金融及出口行業，失業率均低於整體水平。

報導引述港大經管學院副院長鄧希煒表示，香港有不少專業服務職位可被AI取代，認為目前港企應用AI未及內地和美國全面，對香港就業影響相對有限，不過企業廣泛應用AI只是時間問題，日後或因此減少招聘甚至裁員。

