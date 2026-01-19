轉戰10公里 70歲周潤發率79歲劉江、74歲鄭則仕等衝線

香港渣打馬拉松18日舉行，一頭濃密銀髮的影星周潤發今年回歸10公里賽事，在跑道上邊跑邊與觀眾揮手。（中通社）

渣打香港 馬拉松今次的焦點人物，是參與10公里賽事的影帝周潤發 、藝人鄭則仕、鮑起靜、劉江等。由半馬轉戰10公里賽的周潤發稱，志在完成賽事以及同觀眾打招呼，不計較成績。他在賽道上遇到斜路就會走路，要享受過程，不是要跑得快。他又說未知明年賽道是否有變，視乎田總的安排，如果有更多人參加就有更多人高興，但名額始終有限。

文匯報報導，70歲的周潤發牽頭帶領年過70歲的跑友，包括79歲劉江、74歲鄭則仕、76歲鮑起靜等完成10公里賽事。周潤發受訪時表示：「我們幾個加起來幾百歲了，我們並非志在成績，志在完成和觀眾打招呼。」劉江和應說：「周潤發今次叫我們跑，我們年紀大的一批跑，是希望讓香港年紀大的人都一起跟我們跑步。」

香港馬拉松今年的焦點人物，是參與10公里賽事的影帝周潤發（中）。 （中新社）

周潤發以近兩小時完成賽事。他說：「好過21公里，當時要兩個多小時，今次（10公里）不用，哈哈！」劉江笑指周潤發一定滿意，否則他們便下場。鮑起靜則對鄭則仕的表現讚不絕口，指對方只是加入團隊幾個月，便已獲邀跑10公里。鄭則仕謙稱能從零到十，是因為有周潤發這位好師父，「跑完非常辛苦，哈哈，但都好過癮！」

港星陳家樂與連詩雅首次以夫妻檔姿態參加10公里賽事。他們共同起步、同時衝線，以1小時09分28秒完成比賽。二人去年已報名，但因家樂比賽當日生病而未能成行，今年輪到連詩雅被女兒傳染而抱病作賽。連詩雅笑言：「上年錯過了，今年想一齊跑，否則又再錯過一年。」

MIRROR成員王智德以49分09秒完成10公里賽事。他對表現感到滿意，但並非個人最佳成績。他透露原本有隊友想一同參與，最終只有他成功報名，他的慶祝活動是「背劇本」。

林家謙今年首度參加馬拉松，便直接挑戰半馬，賽前在教練指導下訓練數月，他對成績感到滿意。許家傑今年第二次挑戰半馬，以1小時38分鐘完成，他分享與跑會成員如林淑敏、黃美棋等人「互相迫害」、結伴練習增添樂趣。