周深拍短片導覽 「深聲漫遊」致敬港片花樣年華、食神…

香港新聞組／香港15日電
香港旅發局邀請早前赴港舉行演唱會的內地人氣歌手周深，拍攝宣傳短片《深聲漫遊》，推介港產片劇集拍攝地及文化地標。（取材自香港旅發局）
香港旅發局藉內地人氣歌手周深赴港舉辦跨年演唱會的契機，特別邀請他體驗港產文化和城市風情，並拍攝宣傳短片，透過周深的探索視角，呈現港式情懷獨有的吸引力，拉近旅客與香港的情感連接。

大公、文匯報報導，周深表示，香港一直是他嚮往的城市，黃金年代的港產片與劇集承載他無數回憶，這次能親身走進經典港產片場景，分享對香港的情感，是非常難忘的旅程。旅發局特別把周深的光影香港之旅製作成宣傳短片「深聲漫遊」，14日正式在旅發局社交平台推出。

周深在旅發局安排下，香港之行首站登上香港標誌性的紅色帆船。他在維港迷人的天際線與海風輕拂下，即興以粵語深情演繹港產片「花樣年華」的經典台詞：「如果有多一張船飛（船票），你會不會同我一起走？」以呼應眼前景致，開啟其難忘的光影旅程。

他在船上欣賞尖沙咀鐘樓這地標性景點時倍感興奮感動，有感而發：「我對香港的感覺，當然是存在港劇當中，非常熱鬧又非常國際化，是個非常立體的城市。看看我們香港的美景！」他特意在船上打卡維港天際線，記錄這段與港產經典共鳴的海上旅程。

香港旅發局邀請早前赴港舉行演唱會的內地人氣歌手周深，拍攝宣傳短片《深聲漫遊》，品...
周深又喜歡探索各地美食，表示對港產片「食神」中的經典台詞記憶猶新：「只要有心，人人都是食神」，而他在香港之行中也嘗盡香港美食，大讚在地道茶餐廳品嘗到的菠蘿油、蛋撻和紅豆冰，「這裡好吃的東西實在是太多太多了！吃到香港的美食，你會覺得距離很近，好像就是那些港劇中的主角，每一口都是美味！」

旅發局並特意邀周深來到一級歷史建築藝穗會，該處是港產片「金枝玉葉」取景地，其中取景地點的主樓梯，保留着倉庫年代的瓷磚牆身與牆上的浮雕裝飾，令其駐足打卡，感受獨特的港式懷舊情懷。他更在藝穗會地下劇場清唱代表作「大魚」。

周深特別介紹中環都爹利街、文武廟和中環街市等體驗，表示匯聚了許多電影拍攝地，並希望大家走訪舊油麻地警署的「油麻地警署光影之旅」展覽，體驗港產電影文化氛圍。

香港旅發局邀請早前赴港舉行演唱會的內地人氣歌手周深，拍攝宣傳短片《深聲漫遊》，品...
