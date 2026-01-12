香港戲院結業潮未歇 馬鞍山1影城無預警關門

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
香港戲院（電影院）「結業潮」未能停歇，2026年剛開年，再有一家影城無預警關門。（中通社）

香港戲院（電影院）「結業潮」未能停歇，位於馬鞍山新港城中心的「英皇戲院」，12日無預警宣布即日起結束營業，成為2026年開年後，香港第一家關閉的影城。不少影迷留言直呼事發突然，感嘆區域內唯一一間戲院都沒了。

綜合港媒報導，11日即有馬鞍山居民發現，該戲院只發售11日場次，未有預售12日及之後的場，擔心是結業徵兆。不出所料，英皇戲院12日上午在社交平台上發布公告，表示戲院於2026年1月12日起結束營業，

公告並指，該戲院發出的電影禮券、贈券或優惠券，均可於有效期內在香港其他8間英皇戲院使用，分別位於銅鑼灣、中環、黃竹坑、尖沙咀、將軍澳、大圍、屯門、荃灣。

港媒「香港01」指出，馬鞍山新港城中心的英皇戲院原為歷史悠久、於1995年開業的馬鞍山戲院，至2019年4月底結業，原址由英皇接手後裝修，並在同年7月開業。這也意味著著英皇接手後不滿7年，再度結束營業。而目前此戲院為馬鞍山唯一一間戲院，結業後該區內已沒有戲院，最近的戲院要前往沙田新城市的MCL或大圍圍方的英皇戲院。

香港經濟日報指出，戲院成為結業潮重災區之一，根據香港文體旅局統計，2022年至2025年7月10日為止，香港有35間戲院結業，並同時有26間戲院開業，全港戲院總數由2020年的61間減少至52間，而2025年已經有10間戲院結業，其中6間已獲接手。

