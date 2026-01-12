香港3年1702宗假結婚案 女學生「搵快錢」為3850美元被捕

我的頻道

香港新聞組／香港12日電
網上招攬假結婚廣告。（入境處提供圖片）
網上招攬假結婚廣告。（入境處提供圖片）

香港入境處在過往三年揭發1702宗假結婚案，被捕人數多達2357人，犯罪集團改為網上招攬，甚至包裝成為就業機會，招攬對象更有年輕化趨勢。入境處表示，香港「傀儡伴侶」呈現年輕化趨勢，有卡債纏身的20多歲女學生被「3天賺10萬元（港幣，下同，約1.2萬美元）」的甜頭吸引而上當，事後卻僅獲3萬港元（約3850美元）報酬。

香港01報導，入境處去年在執法行動中鎖定跨境假結婚犯罪集團，揭發並逮捕一名20多歲的香港女學生因消費過度欠下超過10萬元信用卡債，她在網上廣告聯絡到此犯罪集團，對方宣稱只需與一名非香港居民假結婚，三天內可賺取10萬元報酬，但完成與內地男結婚手續後，只拿到3萬元報酬，其餘款項須待男方成功申請赴港探親簽註以及單程證，並成功定居香港才能拿到。女生雖知已上當，但只能繼續參與相關勾當。

香港居民與內地居民結婚流程。（入境處提供圖片）
香港居民與內地居民結婚流程。（入境處提供圖片）

入境處去年11月與內地執法部門展開聯合行動「閃刺2025」，亦揭發了另一名50多歲男子假結婚。他因沉迷賭博而負債，遂經朋友及「婚姻中介」的介紹而參與假結婚。犯罪集團同樣指導他辦理一切手續，再陪同他前往內地進行假結婚。他亦同樣收取了3萬元報酬。

不過，當事人被拘捕後，發現自己患上嚴重疾病，身體日漸轉差。他打算「離婚」，但由於沒有對方聯絡方法，只能單方面在港辦理離婚手續。他擔心自己一旦身故，遺產繼承會受影響。其個案同樣在調查當中，亦已違法，須付刑責。

另據文匯報報導，不法分子利用婚姻制度謀取非法利益，透過假結婚手段協助非本地人士取得香港居留權，並形成有組織的利益團夥。

港府入境事務處指出，去年涉及假結婚的案件數目雖然減少，但假結婚團夥手法更狡猾，包括訛稱招聘「婚姻助理」、「婚姻統籌顧問」等為藉口招攬港人，又或在買賣平台、交友平台等打着「搵快錢」、「婚姻介紹」等幌子物色港人跟非本地人士假結婚。

助理首席入境事務主任許志堅日前受訪時表示，去年共錄得531宗假結婚案件，較2024年544宗及2023年627宗有所減少，同期共拘捕710人，亦較前兩年的749人及898人為少。團夥主腦或骨幹成員，刑期可達36個月至48個月，以反映其罪行的嚴重性。

