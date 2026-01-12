內地男子香港尖沙咀「買表」 搶走8.3萬美元勞力士

我的頻道

香港新聞組／香港12日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港尖沙咀11日發生搶劫名表案。警方昨天中午接獲海防道50號太子珠寶鐘表職員報案，指一名男子懷疑在舖內購物期間，掠走一隻價值約65萬（港幣，下同，約8.3萬美元）的勞力士手表，其後往彌敦道尖沙咀站C出口方向逃去。警方將案件列作「搶掠」，追緝一名內地男子。

綜合香港01、明報報導，案發於中午約12時46分，該名內地男子假扮顧客進入海防道太子珠寶鐘表選購名表。其間要求職員取出一隻價值約65萬元的勞力士手表供選購試戴，職員不疑有詐照辦，約10分鐘後，男子突然搶去手表奪門逃走，職員尾隨追至樂道與北京道交界失去賊蹤，於是報警求助。

警員到場並於現場一帶追捕，暫未有發現，警方將案件列作「搶掠」，交由油尖警區刑事調查隊第四隊跟進。

警方翻查閉路電視，追緝一名年約40歲、瘦身材內地男子，案發時身穿黑色上衣、深色褲、戴白色口罩及攜有一個淺色背包。

翻查資料，2024年5月海防道另一鐘表店遭5名非華裔賊人持刀槌闖入、砸爛目標飾櫃玻璃，賊人企圖掠貨時，在附近部署的探員趕至將之制伏，鐘表店無財物被劫走。

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

豪客狂掃新盤 香港本月成交上看2000宗

前TVB藝人陳俊安轉戰內地火了 自曝拍「一笑隨歌」險墜馬

5大洲逾千高僧聚香港啟德體育園 率萬眾祈福、走出大火陰霾

