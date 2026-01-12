霍啟剛「全球包租公」 擁35套物業 多與郭晶晶共同持有

香港立法會議員霍啟剛（左）申報持有35個物業，當中7個自用，其餘28個出租，遍布香港、澳門、內地、法國、英國。圖為他和郭晶晶觀看游泳比賽的資料照片。（新華社資料照片）

香港 新一屆立法會議員個人利益申報出爐，90名議員的申報表已上載到立法會網頁。其中連任立法會議員的霍啟剛申報持有35個物業為議員中最多，當中7個自用，其餘28個出租；相關物業遍布香港、澳門 、內地，以及英國、法國等城市。其中香港物業有22個、內地4個、澳門7個(含4個商業單位)。

綜合港媒11日報導，根據霍啟剛上屆提交的申報表，他於2022年提到在香港、內地，以及法國和英國擁有物業，但未提及數量。霍啟剛在2025年7月申報在港島有4個物業，九龍有10個。

霍家最具代表性的豪宅早已被多次曝光，霍啟剛一家五口目前居住的淺水灣豪宅，市值高達1.6億元（（港幣，下同，約2100萬美元），作為家族重要資產，僅由大房長孫霍啟剛繼承。

霍啟剛申報的35項物業均為個人直接持有，未包含家族信託資產，僅此部分公開資產已價值不斐。

值得一提的是，公示的多項房產為霍啟剛與內地跳水冠軍郭晶晶婚後共同持有，這種毫無保留的財產公示，被外界解讀為對婚姻的絕對坦誠，也向公眾傳遞了公職人員的透明態度，完美契合「香港立法會議員須在當選後14天內申報個人利益」的議事規則要求。內地網友直呼霍啟剛「太坦誠了」、「豪門裡的清流」，亦有網友笑言他是「全球包租公」。

有分析指出，霍啟剛的資產布局暗含家族戰略。內地物業集中在大灣區，如珠海的自住房、東莞的出租住宅和中山的家族項目，呼應了霍英東集團早年對南沙的投入。而海外資產選擇法國自住與英國出租組合，則體現穩健保值思路。

25名議員在內地擁有物業，同時，12名議員的物業還遍布全球多地。以科技創新界議員邱達根為例，他在上海、佛山、香港港島和新界，以及英國和日本等城市均擁有物業。民建聯的陳仲尼不僅在香港擁有住宅、商用單位和工業大廈，還在加拿大、英國和越南 購置了住宅物業。

選舉委員會界別方面，議員謝偉俊也擁有16處物業；李浩然申報的土地及物業最多，他列出在內地擁有一塊出租土地、5個出租住宅物業，以及在香港擁有1個自住住宅物業。

此外，立法會主席李慧琼申報擁有2個物業，在九龍城區擁有2個住宅物業，一個自住，一個出租。