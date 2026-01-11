我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

港高鐵增直達南京、無錫、合肥站 旅業振奮「非常好」

香港新聞組／香港11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
江蘇南京、無錫以及安徽合肥將開通直達香港的高鐵。旅客在西安北站乘坐西安至香港直達高鐵列車。（新華社資料照片）
江蘇南京、無錫以及安徽合肥將開通直達香港的高鐵。旅客在西安北站乘坐西安至香港直達高鐵列車。（新華社資料照片）

內地鐵路26日實施新一季度列車運行圖。屆時，內地多個城市，如江蘇南京、江蘇無錫、安徽合肥等將開通直達香港高鐵，內地居民將更方便到香港探親、出差、旅遊。

文匯報報導，多位香港旅遊界人士10日在表示，江蘇訪港旅客都是過夜客，消費力強，相信高鐵直達香港，能大幅提升旅客通關及行程的順暢度與舒適感，期望港府與業界攜手宣傳好香港的盛事、演唱會等，相信將進一步增強香港對內地旅客的吸引力，帶動酒店、飲食及零售業市道。

江蘇南京、無錫以及安徽合肥將開通直達香港的高鐵。圖為乘客行走在福州火車站站台，準...
江蘇南京、無錫以及安徽合肥將開通直達香港的高鐵。圖為乘客行走在福州火車站站台，準備登上開往香港高鐵西九龍站的列車。（新華社資料照片）

大公報報導，目前，從香港西九龍高鐵站出發，可直達內地96個站點，較初期的44個增逾一倍；每日最少有208班次通行。

根據新運行圖，江蘇省南京市的南京南站將首次開行直達香港西九龍站的高鐵列車，全程運行時間約7.5小時。該趟高鐵列車將由上海虹橋站始發，途經南京南站，最終抵達香港西九龍站。蘇州市已經在去年1月成為江蘇省第一座擁有進港直達列車的地級市。來自南京市的崔先生表示，「我和家人經常趁節假日去香港購物、看展，今年趕在春節前開通了直達西九龍站的高鐵，真的非常方便。」

江蘇省另一個將開通高鐵直達香港的城市，是素有「太湖明珠」之稱的無錫。調圖後，市民可從無錫東站乘坐G384次高鐵直達香港西九龍，全程約8小時21分。合肥市也將成為安徽省內繼黃山市之後第二個實現高鐵直通香港的城市。合肥南站預計本月底開行直達香港高鐵。

江蘇南京、無錫以及安徽合肥將開通直達香港的高鐵。圖為高鐵西九龍站售票處顯示列車資...
江蘇南京、無錫以及安徽合肥將開通直達香港的高鐵。圖為高鐵西九龍站售票處顯示列車資訊。（中新社資料照片）

文匯報報導，香港立法會議員姚柏良表示，香港高鐵新增直達江蘇站點，是促進兩地人員往來與旅遊發展的重要一步。他強調，要更好吸引內地旅客來港，除簽註政策配合外，促進高鐵與航空等「大交通」同步發展至關重要。

香港旅遊業議會副主席、香港入境團旅行社協會主席謝淦廷表示，江蘇來港的都是過夜旅客，消費力較強，相信對本地酒店、飲食及零售業的帶動顯著，業界對高鐵能直達江蘇站點相當振奮，「絕對是非常好的事！」香港旅遊專業聯盟主席羅啟邦也表示，江蘇來港旅客以個人遊為主，團隊客較少，比例約9比1，且多屬高質素客群，傾向選擇至少2至3天或以上深度遊，非短暫停留，近年增長勢頭明顯，尤其是本地有大型演唱會如韓國女團BLACKPINK等，酒店房價大幅上升，反映市場需求旺盛。

香港 高鐵 零售業

上一則

比專業更專業？AI照片騙過5評委 竟獲中攝影賽首獎

下一則

漸凍人蔡磊自曝病情進末期 「比植物人還要殘酷」

延伸閱讀

5大洲逾千高僧聚香港啟德體育園 率萬眾祈福、走出大火陰霾

5大洲逾千高僧聚香港啟德體育園 率萬眾祈福、走出大火陰霾
戲說從頭／「驕陽似我」大玩地域梗 帶動江蘇文旅熱

戲說從頭／「驕陽似我」大玩地域梗 帶動江蘇文旅熱
香港聯手12國及地區反詐 去年拘1800人、攔截2000萬美元

香港聯手12國及地區反詐 去年拘1800人、攔截2000萬美元
香港工展會24天吸136萬人次 銷售額1.3億美元勝去年

香港工展會24天吸136萬人次 銷售額1.3億美元勝去年

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家