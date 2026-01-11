豪客狂掃新盤 香港本月成交上看2000宗

香港示意圖。(圖：shutterstock)

2026年首個發售新盤旗開得勝。新鴻基地產旗下西沙SIERRA SEA第2A期，挾歷年首輪銷售票王大收旺場，10日以價單發售的213伙搶購一空，市場消息指，多達數十組大手掃貨，最少錄得3組連掃8伙，最大手一組斥資逾4600萬元（港幣，下同，約590萬美元）。發展商最快11日加推單位，短期內進行第二輪銷售。

大公報報導，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2026年首月開局理想，除新推售項目外，庫存走勢凌厲，大手成交不斷。市場對美國本月減息預期升溫，對樓市帶來支持，料本月一手成交可達2000宗，按月升兩至三成。

SIERRA SEA第2A期截賣前收4萬2330票，登上全港新盤首輪銷售票王。市場消息指出，10日A組時段錄得數十組「一客多食」個案，至少3組大手客連購8伙，亦有買家連購7伙，其他大手客分別購入3至6伙。消息指，該組別可供發售的178伙，已大部分獲認購。

至於可購一至兩伙的B組散戶時段，安排於晚上7時進行揀樓，發展商預留35伙予該組選購。市場消息指，所有單位即日全數沽清。延續項目「鋪鋪清」佳績，計及系列首兩期6輪即日清，今次再下一城七連清，為今年新盤市場打響頭炮。該系列於去年4月開賣至今，價單連招標累售逾1750伙，套現金額直撲百億元。

陳永傑表示，發展商以克制價推售SIERRA SEA新一期，吸引上一期向隅客，加上息口下調，項目租金 回報預計可達4厘，受投資者追捧，該行投資者約占六成，用家占四成，普通話拼音買家亦占近兩成，比上一期銷售有明顯增長。該行錄得一組本地大手客斥資約4631萬元購入8個單位，包括兩個三房戶、四個兩房戶及兩個一房戶，為作長線收租之用。

受SIERRA SEA第2A期帶動，一手市場10日錄約285宗成交，本月至今暫錄逾540宗。

樓市氣氛熾熱，傳統藍籌屋苑（交易頻繁的傳統大型屋苑）成交暢旺，樓價持續上揚。沙田第一城一個兩房單位以437萬元易手，實用呎價逾1.5萬元，再創屋苑近期新高。