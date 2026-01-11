我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

豪客狂掃新盤 香港本月成交上看2000宗

香港新聞組／香港11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

2026年首個發售新盤旗開得勝。新鴻基地產旗下西沙SIERRA SEA第2A期，挾歷年首輪銷售票王大收旺場，10日以價單發售的213伙搶購一空，市場消息指，多達數十組大手掃貨，最少錄得3組連掃8伙，最大手一組斥資逾4600萬元（港幣，下同，約590萬美元）。發展商最快11日加推單位，短期內進行第二輪銷售。

大公報報導，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2026年首月開局理想，除新推售項目外，庫存走勢凌厲，大手成交不斷。市場對美國本月減息預期升溫，對樓市帶來支持，料本月一手成交可達2000宗，按月升兩至三成。

SIERRA SEA第2A期截賣前收4萬2330票，登上全港新盤首輪銷售票王。市場消息指出，10日A組時段錄得數十組「一客多食」個案，至少3組大手客連購8伙，亦有買家連購7伙，其他大手客分別購入3至6伙。消息指，該組別可供發售的178伙，已大部分獲認購。

至於可購一至兩伙的B組散戶時段，安排於晚上7時進行揀樓，發展商預留35伙予該組選購。市場消息指，所有單位即日全數沽清。延續項目「鋪鋪清」佳績，計及系列首兩期6輪即日清，今次再下一城七連清，為今年新盤市場打響頭炮。該系列於去年4月開賣至今，價單連招標累售逾1750伙，套現金額直撲百億元。

陳永傑表示，發展商以克制價推售SIERRA SEA新一期，吸引上一期向隅客，加上息口下調，項目租金回報預計可達4厘，受投資者追捧，該行投資者約占六成，用家占四成，普通話拼音買家亦占近兩成，比上一期銷售有明顯增長。該行錄得一組本地大手客斥資約4631萬元購入8個單位，包括兩個三房戶、四個兩房戶及兩個一房戶，為作長線收租之用。

受SIERRA SEA第2A期帶動，一手市場10日錄約285宗成交，本月至今暫錄逾540宗。

樓市氣氛熾熱，傳統藍籌屋苑（交易頻繁的傳統大型屋苑）成交暢旺，樓價持續上揚。沙田第一城一個兩房單位以437萬元易手，實用呎價逾1.5萬元，再創屋苑近期新高。

租金

上一則

宏福苑災民：回購價過低 質疑排除原址重建

下一則

亞運3金得主再爆領導猥褻女隊員 雲南省體育局回應了

延伸閱讀

屈臣氏集團在港、倫敦「雙重上市」 集資將達20億美元

屈臣氏集團在港、倫敦「雙重上市」 集資將達20億美元
5大洲逾千高僧聚香港啟德體育園 率萬眾祈福、走出大火陰霾

5大洲逾千高僧聚香港啟德體育園 率萬眾祈福、走出大火陰霾
撞老婦拖行14秒未停車未備案 70歲香港司機判囚5月

撞老婦拖行14秒未停車未備案 70歲香港司機判囚5月
香港聯手12國及地區反詐 去年拘1800人、攔截2000萬美元

香港聯手12國及地區反詐 去年拘1800人、攔截2000萬美元

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家