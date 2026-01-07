我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

港創科局長登機前取消訪美 原因未公布 外界料攸關委內瑞拉

香港新聞組／香港7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港創新科技及工業局局長孫東。(新華社)
香港創新科技及工業局局長孫東。(新華社)

香港創新科技及工業局局長孫東6日突然取消美國訪問行程，當局沒有公布原因。今次取消行程發生在美國派兵擄走委內瑞拉總統馬杜洛到美國後的第三天，全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，北京當局視美國嚴重違反國際法及國際關係準則，他贊成孫東取消訪美，預料任何港官短期內很難出訪美國。

明報報導，孫東原定6日啟程，11日返抵香港，除了出席在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展（CES），推廣香港作為國際創新科技中心的優勢，亦會參與駐舊金山經貿辦、貿發局和科技園公司主辦的香港科技推介會，以及駐舊金山經貿辦主辦的新年港人聚會，並到矽谷地區參觀當地科技企業及大學。

據報導，局方於中午發新聞稿交代行程，4小時20分鐘後公布取消美國訪問行程，沒有公布原因。

報導稱，據悉，孫東臨時取消訪美與馬杜洛事件有關，訪問團隊原已抵達機場準備出發。媒體向創科局查詢取消行程原因、何時決定及由誰決定等，局方回覆「港府一直對官員外訪的適切性作動態評估，經評估後決定取消」，其他沒補充。有份率領香港創科代表團參展的科技園公司表示，在CES的香港科技館展覽將如期進行。

報導說，對於局長取消行程但企業繼續來美參展，劉兆佳認為，官員出訪的政治意味較重。他說，在北京當局眼中，美國是踐踏委內瑞拉主權，擄走他國總統行徑屬「匪夷所思」，若孫東認為此時不適合訪美，是可以理解及支持。至於創科局在公布行程數小時後取消，劉稱難以估計是北京要求或港府自行決定，但「至低限度」與中國對美國的擄拐行動「極度反感」有關。

報導引述劉兆佳認為，在這大環境下探討香港與美國的科技合作屬不合時宜，會予人觀感將經濟利益置於堅持重大政治原則之上；而且縱無馬杜洛事件，香港與美國的經濟交流已困難，美國亦不想中國透過香港取得其高科技，他相信馬杜洛事件後，要推動中美科技合作難度更高。

報導指，美國總統川普去年初第二度上台後在全球掀起貿易戰，翻查資料，去年香港官員只有財政司長陳茂波曾訪美，出席國際貨幣基金組織及世界銀行集團年會。總商會去年曾言因中美關係波動，將訪美行程延後。總商會、工總、廠商會及中總今年暫無訪美計畫。

香港 馬杜洛 委內瑞拉

上一則

黃澤林、江旻憓、宏福苑、黑雨… 登港Google年度熱搜

下一則

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

延伸閱讀

流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難

流亡人士：效忠馬杜洛高官大權在握 委內瑞拉轉型難
馬杜洛被逮 中外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路

馬杜洛被逮 中外交部：應尊重他國人民自主選擇的道路
馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳

馬杜洛有哪些辯護策略？聯邦檢察官：與美協商前先踩痛腳
馬杜洛自稱「戰俘」有盤算 法學者：待遇較優 戳川普「執法」之說

馬杜洛自稱「戰俘」有盤算 法學者：待遇較優 戳川普「執法」之說

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火