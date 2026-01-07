港創科局長登機前取消訪美 原因未公布 外界料攸關委內瑞拉

香港創新科技及工業局局長孫東。(新華社)

香港 創新科技及工業局局長孫東6日突然取消美國訪問行程，當局沒有公布原因。今次取消行程發生在美國派兵擄走委內瑞拉 總統馬杜洛 到美國後的第三天，全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，北京當局視美國嚴重違反國際法及國際關係準則，他贊成孫東取消訪美，預料任何港官短期內很難出訪美國。

明報報導，孫東原定6日啟程，11日返抵香港，除了出席在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展（CES），推廣香港作為國際創新科技中心的優勢，亦會參與駐舊金山經貿辦、貿發局和科技園公司主辦的香港科技推介會，以及駐舊金山經貿辦主辦的新年港人聚會，並到矽谷地區參觀當地科技企業及大學。

據報導，局方於中午發新聞稿交代行程，4小時20分鐘後公布取消美國訪問行程，沒有公布原因。

報導稱，據悉，孫東臨時取消訪美與馬杜洛事件有關，訪問團隊原已抵達機場準備出發。媒體向創科局查詢取消行程原因、何時決定及由誰決定等，局方回覆「港府一直對官員外訪的適切性作動態評估，經評估後決定取消」，其他沒補充。有份率領香港創科代表團參展的科技園公司表示，在CES的香港科技館展覽將如期進行。

報導說，對於局長取消行程但企業繼續來美參展，劉兆佳認為，官員出訪的政治意味較重。他說，在北京當局眼中，美國是踐踏委內瑞拉主權，擄走他國總統行徑屬「匪夷所思」，若孫東認為此時不適合訪美，是可以理解及支持。至於創科局在公布行程數小時後取消，劉稱難以估計是北京要求或港府自行決定，但「至低限度」與中國對美國的擄拐行動「極度反感」有關。

報導引述劉兆佳認為，在這大環境下探討香港與美國的科技合作屬不合時宜，會予人觀感將經濟利益置於堅持重大政治原則之上；而且縱無馬杜洛事件，香港與美國的經濟交流已困難，美國亦不想中國透過香港取得其高科技，他相信馬杜洛事件後，要推動中美科技合作難度更高。

報導指，美國總統川普去年初第二度上台後在全球掀起貿易戰，翻查資料，去年香港官員只有財政司長陳茂波曾訪美，出席國際貨幣基金組織及世界銀行集團年會。總商會去年曾言因中美關係波動，將訪美行程延後。總商會、工總、廠商會及中總今年暫無訪美計畫。