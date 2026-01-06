港鐵創舉 3/1准寵物狗搭乘 限額1200 須置寵物袋或背包

「全城狗狗行善日2026」將於3月1日假香港迪士尼樂園度假區舉行。(取材自香港愛護動物協會)

香港 愛護動物協會將於3月1日舉辦「全城狗狗行善日2026」，獲港鐵公司支持，並成為香港首個允許中小型寵物 狗乘搭港鐵（包括重鐵及輕鐵網絡）的活動。活動名額為1200個，所得扣除成本後，將全數撥捐愛護動物協會。

香港01報導，本次活動將於香港迪士尼 樂園度假區舉行，預計吸引逾3000人及其愛犬參加，並結合年度慈善步行及寵物嘉年華。持手帶者可於活動當日無限次攜犬乘搭港鐵列車，每程限攜帶一隻寵物，主人仍需支付正常車費。

港鐵方面規定，所有狗隻必須放置於完全封閉的寵物袋或背包中，尺寸需符合運載行李規定；禁止使用帶輪手推車，並全程於列車最後一卡車廂乘坐。輕鐵安排則與現行「貓狗同行計劃」一致。

此外，九巴亦提供寵物巴士服務，設多個接駁站，包括金鐘、北角、旺角、沙田、元朗及將軍澳，往返迪士尼樂園，每人連同一隻寵物來回票價為90港元。參加者可透過KMB1993手機應用程式預約，確保交通安全及便利。

港鐵表示，開放鐵路網絡予中小型犬隻乘搭，標誌著香港公共交通的一項創新嘗試，也呼應社會共融理念。愛護動物協會希望透過此次活動，提升市民對寵物福利的關注，並鼓勵市民參與慈善行善，讓活動兼具娛樂、社會意義與公益價值。