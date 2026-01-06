我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

港鐵創舉 3/1准寵物狗搭乘 限額1200 須置寵物袋或背包

香港新聞組╱香港6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「全城狗狗行善日2026」將於3月1日假香港迪士尼樂園度假區舉行。(取材自香港愛護動物協會)
「全城狗狗行善日2026」將於3月1日假香港迪士尼樂園度假區舉行。(取材自香港愛護動物協會)

香港愛護動物協會將於3月1日舉辦「全城狗狗行善日2026」，獲港鐵公司支持，並成為香港首個允許中小型寵物狗乘搭港鐵（包括重鐵及輕鐵網絡）的活動。活動名額為1200個，所得扣除成本後，將全數撥捐愛護動物協會。

香港01報導，本次活動將於香港迪士尼樂園度假區舉行，預計吸引逾3000人及其愛犬參加，並結合年度慈善步行及寵物嘉年華。持手帶者可於活動當日無限次攜犬乘搭港鐵列車，每程限攜帶一隻寵物，主人仍需支付正常車費。

港鐵方面規定，所有狗隻必須放置於完全封閉的寵物袋或背包中，尺寸需符合運載行李規定；禁止使用帶輪手推車，並全程於列車最後一卡車廂乘坐。輕鐵安排則與現行「貓狗同行計劃」一致。

此外，九巴亦提供寵物巴士服務，設多個接駁站，包括金鐘、北角、旺角、沙田、元朗及將軍澳，往返迪士尼樂園，每人連同一隻寵物來回票價為90港元。參加者可透過KMB1993手機應用程式預約，確保交通安全及便利。

港鐵表示，開放鐵路網絡予中小型犬隻乘搭，標誌著香港公共交通的一項創新嘗試，也呼應社會共融理念。愛護動物協會希望透過此次活動，提升市民對寵物福利的關注，並鼓勵市民參與慈善行善，讓活動兼具娛樂、社會意義與公益價值。

此次活動不僅為寵物主人提供便利，也為香港公共交通史增添新亮點，象徵動物友善社會的進一步推進。

香港愛護動物協會將於3月1日舉行「全城狗狗行善日2026」；圖為活動海報。(取材...
香港愛護動物協會將於3月1日舉行「全城狗狗行善日2026」；圖為活動海報。(取材自香港愛護動物協會)

寵物 香港 迪士尼

上一則

中去年貿易順差 四成來自「一帶一路」 占比首超美

下一則

免試換駕照 金鐘出現通宵排隊黨 港運輸署將推上網預約

延伸閱讀

紐約公共交通全面漲價 通知不醒目 市民多未察覺

紐約公共交通全面漲價 通知不醒目 市民多未察覺
香港六合彩新年金多寶 億元頭獎1.5注瓜分

香港六合彩新年金多寶 億元頭獎1.5注瓜分
紐約州去年公共交通運量年增7% 達疫情以來新高

紐約州去年公共交通運量年增7% 達疫情以來新高
毀了香港 才想到海南封關

毀了香港 才想到海南封關

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
專家建議，購買羽絨服時注意面料是否採用防鑽絨工藝，減少羽絨纖維飄散。圖為消費者在天津市一家商店選購羽絨服。（新華社）

福建男每天穿低價羽絨外套超過12小時 確診一病症

2025-12-29 09:30

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？