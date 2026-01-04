李慧琼、陳振英競逐香港立法會主席 8日投票

香港 第八屆立法會主席選舉將於8日舉行，九龍中議員李慧琼和金融界議員陳振英兩人競逐。現為民建聯會務顧問的李慧琼昨日表示，如果當選，定會定期與跨政團議員溝通，有商有量，一定不會出現「民建聯獨大」。陳振英則表示，如果當選，會延續以往相同的主持風格，希望大會可成為各議員理性、務實、具建設性議政的平台。

文匯報報導，李慧琼表示，自己的議會服務歲月已達17年之久，「我的參選初心是希望結合多年在不同議會的經驗，團結整個議會攜手提升議事效能，更好服務國家，服務香港市民。」

被問到有媒體稱，倘若由身兼立法會最大政團民建聯會務顧問的她當選，會令人質疑「民建聯獨大」，李慧琼澄清，此說法純屬一場誤會。她強調，立法會各委員會主席、副主席等職位安排，都是透過整個議會集體協調機制產生，按議會比例分配，非主席一人獨斷。「如果我當選，定會定期與跨政團黨派議員溝通，有商有量，並承諾不會參與民建聯的黨團會議，真正以議會為先。」

另一候選人陳振英表示，自擔任立法會議員後，自己累積了豐富的會議主持經驗，包括擔任財務委員會正、副主席七年，亦曾出任政府帳目委員會主席及多條法案和附屬法案的相關委員會主席。「我的參選初心是希望可以把過往在金融界積累一定的溝通管理能力，以及過往服務議會的經驗發揮在立法會的不同崗位上。」

談到主持財會多年公正持平備受讚譽，陳振英表示，自己一直秉持持平開放的態度主持會議，給予議員足夠的發問和討論機會。如果當選立法會主席，會延續相同的主持風格，致力提升議會議事效率，並認為關鍵是進一步加強行政機關與立法機關之間的良性互動，進一步運用好目前的多個溝通平台，深化各項政府政策討論，以盡快形成共識，讓法例、議案的審議和辯論更為順暢。