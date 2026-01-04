香港旅遊業成績超預期 去年4990萬訪客 海外旅客增幅顯著

我的頻道

香港新聞組／香港4日電
香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩3日出席電視節目指，去年全年有4990萬人次旅客訪港。圖為節日的尖沙咀海濱。（中通社）
香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩3日出席電視節目指，去年全年有4990萬人次旅客訪港。圖為節日的尖沙咀海濱。（中通社）

2025年香港旅遊市場交出亮麗成績單，文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日表示，2025年訪港旅客高達4990萬人次，超出政府原本估算，其中內地旅客占比74%，海外旅客占比26%，比例較往年顯著增長。她預告，新年「盛事繼續是主打」。

大公報報導，旅遊數據的亮眼表現，離不開一連串盛事活動，也離不開各大新景點、旅遊新體驗的接連推出。剛過去的跨年活動，中環和西九文化區通過光影效果和燈飾展示全新面貌，北角東岸板道人流絡繹不絕，舊油蔴地警署光影展覽元旦推出預約爆滿，萬宜水庫東壩、「四山」旅遊等綠色旅遊路線大受歡迎……「國際大都市」、「中西合璧」、「氣氛體驗特別好！」遊客各適其適，對在港旅遊體驗高度認可。

羅淑佩昨日在電視節目中指出，儘管今年跨年期間沒有煙花表演，12月31日的旅客數仍接近20萬，其中15萬為內地旅客，數字較去年顯著增長。她估計，除了航班恢復，亦有政府的大力推廣及宣傳，利用當地KOL宣傳，對澳洲、日本市場效果尤其明顯。

回望去年旅遊業發展，政府推動多種旅遊路線，尤其在5月公布旅遊熱點工作組落實推行的九個項目，希望除了打造新熱點之外，也將一些現有旅遊資源整合串連，並加以深度豐富。當中，作為香港警匪片的經典拍攝場地，舊油蔴地警署時隔多年再次開放，以光影展覽的形式，搖身一變成為電影文化體驗地標。來自廣州的楊先生大讚，互動式體驗讓人彷彿走進電影畫面，新奇又有紀念意義。

人文景觀之外，近年隨著戶外徒步熱潮興起，萬宜水庫東壩成為備受追捧的自然景點，其獨特的六角形石柱地質奇觀，加上山海相連的壯麗風光，令麥理浩徑的國際知名度逐步提升。連日來打卡人潮絡繹不絕的北角東岸板道剛於上周開放，港島海濱貫通無阻，香港旅遊盛景圖更加立體。

展望2026年，政府已預告多項盛事活動，羅淑佩認同今年「盛事繼續是主打」。例如，周末便會有公開網球賽，又有韓團BLACK PINK演唱會；2月是農曆新年，3月及4月分別有藝術三月及欖球。她還預告，未來會大力發展賽馬及遊艇旅遊吸引不同旅客群體。

文匯報報導，聖誕及元旦假期帶動旅客訪港熱潮，其中元旦當日便錄得逾21萬內地旅客入境，另有約4萬國際旅客訪港，合共逾25萬人次。香港旅遊業界指市面人流暢旺，酒店整體入住率理想，假期期間酒店房價上升約一成至一成半。

