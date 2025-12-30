我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

宏福苑世紀惡火、粵車南下、合辦全運會…香港2025十大事

香港新聞組╱香港30日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「粵車南下」政策12月23日起實施，粵車需掛有「FT」前綴的香港車牌，才可入境港市區。(中通社)
「粵車南下」政策12月23日起實施，粵車需掛有「FT」前綴的香港車牌，才可入境港市區。(中通社)

2025年即將走入歷史。這一年，香港在悲痛與轉折之間擺盪：一場世紀大火奪走161條人命，重塑社會對公共安全的想像；政治與法治議題持續牽動國際目光；大型基建與盛事經濟則為城市注入新動能。回顧這動盪而關鍵的一年，以下為2025年最具代表性的十大事件。

1.宏福苑大火 釀161死

綜合港媒報導，11月26日下午，大埔宏福苑爆發五級大火，火勢迅速蔓延，連續焚燒超過43小時，至28日方告救熄。這場被稱為「港殤」的災難，最終造成161人死亡、至少79人受傷，包括一名消防員殉職，成為香港自1948年以來傷亡最慘重的火災。

死者中除居民外，亦包括多名外傭、維修工人，以及151隻寵物。調查指出，屋苑正進行外牆大維修，竹棚與尼龍防塵網在高溫下迅速燃燒，形成垂直火路，是釀成慘劇的關鍵因素。

警方與廉政公署其後拘捕數十人，包括工程承辦商董事、顧問及業主立案法團主席，涉嫌誤殺及貪污。行政長官李家超成立由陸啟康法官主持的獨立調查委員會，並下令全港約400幢進行大維修的樓宇即時拆除不合規防塵網。政府另設立約41億港元援助基金，但截至年底，不少災民仍在心理重建與長期安置的漫長等待中。

2.立會選舉 投票率創第2低

12月7日，香港舉行第八屆立法會選舉，是完善選舉制度後的第二次換屆。90個議席全數競逐，共有161名候選人參選。民建聯成為最大贏家，共獲得20個議席。選委會界別「票王」為姚柏良，「票后」為陳凱欣；功能組別中，江旻憓當選旅遊界議員；地區直選「票王」為鄧家彪，「票后」為方國珊。

奧運金牌得主江旻憓首次參選即當選旅遊界議員，成為焦點人物。

選舉結果中，選委會界別投票率高達99.45%，功能界別為40.09%，地區直選僅31.9%，整體投票率創歷屆第二低。分析指出，制度設計與政治環境改變，令選舉性質與市民參與模式出現結構性轉變。

新一屆立法會將於2026年1月1日履職，外界關注其在經濟、民生及治理層面的實際表現。

香港第八屆立法會選舉於12月7日投票；圖為特首李家超在投票站投票。(新華社)
香港第八屆立法會選舉於12月7日投票；圖為特首李家超在投票站投票。(新華社)

3.粵車南下 駛入香港市區

12月23日，「粵車南下」政策進入第二階段，允許合資格廣東私家車直接駛入香港市區。首階段每日配額100個，採預約制，每次最多逗留三天，初期僅開放廣州、珠海、中山及江門。

政策被視為大灣區融合的重要里程碑，但同時設下嚴格限制，包括指定司機須同時持有兩地駕照、車輛須驗車及投保，進入香港後禁止使用智能駕駛與遙控泊車功能。交通承載能力、執法與公平性問題，仍待時間驗證。

4.全運會三地合辦 創歷史

第15屆全國運動會於11月9日至21日舉行，由廣東、香港及澳門三地共同承辦，開創全運會歷史先河。香港首次成為承辦城市之一，負責8個競賽項目及1個群眾項目。

賽事被視為香港融入國家體育體系的重要一步，也為本地體育產業與場館運作提供實戰經驗。

2025年第15屆全國運動會在香港舉辦的比賽項目涵蓋排球、手球、沙灘排球、鐵人三...
2025年第15屆全國運動會在香港舉辦的比賽項目涵蓋排球、手球、沙灘排球、鐵人三項、男子22歲以下組籃球、公路自行車等；圖為高空俯視香港體育館。(中通社)

5.黎智英案 涉國安3罪成立

12月15日，高等法院裁定壹傳媒創辦人黎智英三項國安罪名全部成立，包括兩項「串謀勾結外國勢力罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」。法庭認定黎為案件「主腦」，拒絕接納其自辯。

法庭判詞要點，認定黎智英為「主腦」，裁定黎智英是案中的主謀與幕後推手，意圖尋求中共政權倒台。

案件引發美國、歐盟及G7關注，美國、歐盟等國際組織則批評此案具政治動機，呼籲釋放黎智英；港府則強調判決依法進行，維護國安與法治。案件將於2026年1月求情，最高可判終身監禁，成為年度最具國際影響力的司法事件。

6.啟德體育園 正式啟用

3月1日，啟德體育園正式啟用，成為香港歷來最大型體育基建。園區設有5萬座主場館、體藝館及青年運動場，具備可開合頂蓋。

年內舉辦全運會項目、七人欖球賽、Coldplay演唱會及世界桌球大獎賽，被視為「盛事經濟」的重要支點。

7.打造「留學香港」品牌

港府持續推動「留學香港」品牌，政策由高等教育延伸至中小學。台灣學生可憑學測成績申請，大學亦開放內地提前批次招生。

配合電子學生簽證與IANG留港安排，香港試圖在地緣政治與人口結構變化下，穩住國際教育樞紐地位。

8.港區國安法 實施滿5年

6月30日，《港區國安法》實施滿五周年。期間香港社會發生巨大變化，街頭示威活動停止，數百人被捕，多國離散港人發起抗議活動，北京與香港政府強調國安法與《基本法》第23條《維護國家安全條例》構建了全面國安法律體系，保障了穩定和發展，但也引發了對自由與人權的擔憂。同年7月，港府對19名海外民主派活動人士發布懸賞，並於8月取消了其中16人的護照。

年內，港府對19名海外民主派人士發出懸賞，並取消其中16人的護照，令國安議題持續升溫。

從官方和支持者角度看是維護了穩定和發展，而從批評者和部分港人視角看，則對香港的自由和人權造成了深遠影響。

9.港交所 重登全球IPO榜首

受惠於多項上市制度改革及市場回暖，香港交易所在2025年以2746億港元募資額，重新登上全球首次公開招股（IPO）融資額排行榜首位，這是繼2019年以來首度重返世界第一。A+H上市潮及寧德時代赴港上市，是推動關鍵。

截至2025年12月19日，港交所共有106家新股上市，募資增幅超過200%。全球香港排名第一，其次為美國的那斯達克與紐約證券交易所。印度國家證券交易所與上海證券交易所則分別位列第四及第五。

10.首間中醫醫院啟用

12月11日，位於將軍澳的香港中醫醫院分階段投入服務，標誌中西醫整合邁入新里程。醫院由政府興建、浸會大學營運，設六大中醫分科，結合教學與科研。

此舉被視為完善醫療體系的重要一環，也象徵香港醫療政策的新方向。

位於將軍澳的香港首間中醫醫院12月11日投入服務。中醫醫院開院首年會提供門診、日...
位於將軍澳的香港首間中醫醫院12月11日投入服務。中醫醫院開院首年會提供門診、日間住院服務等，並全面開展6個中醫分科服務；圖為香港中醫醫院外景。(中通社）

香港 黎智英 港府

上一則

市值1個億 欠物業費30萬...南京高端別墅法拍7489萬成交

下一則

中環首辦跨年 8地標光影迎2026 港鐵8線輕鐵7線通宵

延伸閱讀

港民主黨解散黎智英定罪 陸委會：勿信一國兩制話術

港民主黨解散黎智英定罪 陸委會：勿信一國兩制話術
賴聲援黎智英、岩崎茂 批陸侵害人權 國台辦譏賴訪陸配虛偽

賴聲援黎智英、岩崎茂 批陸侵害人權 國台辦譏賴訪陸配虛偽
黎智英之女對父親判決痛心 批中國治下香港法治遭破壞

黎智英之女對父親判決痛心 批中國治下香港法治遭破壞
G7外長籲立即釋放黎智英 批香港人權與自由不斷惡化

G7外長籲立即釋放黎智英 批香港人權與自由不斷惡化

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
時值歲末，在美國紐約時常可見無家可歸者和其他尋求救助的人們。圖為12月17日，一名女子在紐約曼哈頓一處地鐵站尋求救助。（新華社）

「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

2025-12-26 04:30

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對