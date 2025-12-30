宏福苑世紀惡火、粵車南下、合辦全運會…香港2025十大事

「粵車南下」政策12月23日起實施，粵車需掛有「FT」前綴的香港車牌，才可入境港市區。(中通社)

2025年即將走入歷史。這一年，香港 在悲痛與轉折之間擺盪：一場世紀大火奪走161條人命，重塑社會對公共安全的想像；政治與法治議題持續牽動國際目光；大型基建與盛事經濟則為城市注入新動能。回顧這動盪而關鍵的一年，以下為2025年最具代表性的十大事件。

1.宏福苑大火 釀161死

綜合港媒報導，11月26日下午，大埔宏福苑爆發五級大火，火勢迅速蔓延，連續焚燒超過43小時，至28日方告救熄。這場被稱為「港殤」的災難，最終造成161人死亡、至少79人受傷，包括一名消防員殉職，成為香港自1948年以來傷亡最慘重的火災。

死者中除居民外，亦包括多名外傭、維修工人，以及151隻寵物。調查指出，屋苑正進行外牆大維修，竹棚與尼龍防塵網在高溫下迅速燃燒，形成垂直火路，是釀成慘劇的關鍵因素。

警方與廉政公署其後拘捕數十人，包括工程承辦商董事、顧問及業主立案法團主席，涉嫌誤殺及貪污。行政長官李家超成立由陸啟康法官主持的獨立調查委員會，並下令全港約400幢進行大維修的樓宇即時拆除不合規防塵網。政府另設立約41億港元援助基金，但截至年底，不少災民仍在心理重建與長期安置的漫長等待中。

2.立會選舉 投票率創第2低

12月7日，香港舉行第八屆立法會選舉，是完善選舉制度後的第二次換屆。90個議席全數競逐，共有161名候選人參選。民建聯成為最大贏家，共獲得20個議席。選委會界別「票王」為姚柏良，「票后」為陳凱欣；功能組別中，江旻憓當選旅遊界議員；地區直選「票王」為鄧家彪，「票后」為方國珊。

奧運金牌得主江旻憓首次參選即當選旅遊界議員，成為焦點人物。

選舉結果中，選委會界別投票率高達99.45%，功能界別為40.09%，地區直選僅31.9%，整體投票率創歷屆第二低。分析指出，制度設計與政治環境改變，令選舉性質與市民參與模式出現結構性轉變。

新一屆立法會將於2026年1月1日履職，外界關注其在經濟、民生及治理層面的實際表現。

香港第八屆立法會選舉於12月7日投票；圖為特首李家超在投票站投票。(新華社)

3.粵車南下 駛入香港市區

12月23日，「粵車南下」政策進入第二階段，允許合資格廣東私家車直接駛入香港市區。首階段每日配額100個，採預約制，每次最多逗留三天，初期僅開放廣州、珠海、中山及江門。

政策被視為大灣區融合的重要里程碑，但同時設下嚴格限制，包括指定司機須同時持有兩地駕照、車輛須驗車及投保，進入香港後禁止使用智能駕駛與遙控泊車功能。交通承載能力、執法與公平性問題，仍待時間驗證。

4.全運會三地合辦 創歷史

第15屆全國運動會於11月9日至21日舉行，由廣東、香港及澳門三地共同承辦，開創全運會歷史先河。香港首次成為承辦城市之一，負責8個競賽項目及1個群眾項目。

賽事被視為香港融入國家體育體系的重要一步，也為本地體育產業與場館運作提供實戰經驗。

2025年第15屆全國運動會在香港舉辦的比賽項目涵蓋排球、手球、沙灘排球、鐵人三項、男子22歲以下組籃球、公路自行車等；圖為高空俯視香港體育館。(中通社)

5.黎智英 案 涉國安3罪成立

12月15日，高等法院裁定壹傳媒創辦人黎智英三項國安罪名全部成立，包括兩項「串謀勾結外國勢力罪」及一項「串謀發布煽動刊物罪」。法庭認定黎為案件「主腦」，拒絕接納其自辯。

法庭判詞要點，認定黎智英為「主腦」，裁定黎智英是案中的主謀與幕後推手，意圖尋求中共政權倒台。

案件引發美國、歐盟及G7關注，美國、歐盟等國際組織則批評此案具政治動機，呼籲釋放黎智英；港府 則強調判決依法進行，維護國安與法治。案件將於2026年1月求情，最高可判終身監禁，成為年度最具國際影響力的司法事件。

6.啟德體育園 正式啟用

3月1日，啟德體育園正式啟用，成為香港歷來最大型體育基建。園區設有5萬座主場館、體藝館及青年運動場，具備可開合頂蓋。

年內舉辦全運會項目、七人欖球賽、Coldplay演唱會及世界桌球大獎賽，被視為「盛事經濟」的重要支點。

7.打造「留學香港」品牌

港府持續推動「留學香港」品牌，政策由高等教育延伸至中小學。台灣學生可憑學測成績申請，大學亦開放內地提前批次招生。

配合電子學生簽證與IANG留港安排，香港試圖在地緣政治與人口結構變化下，穩住國際教育樞紐地位。

8.港區國安法 實施滿5年

6月30日，《港區國安法》實施滿五周年。期間香港社會發生巨大變化，街頭示威活動停止，數百人被捕，多國離散港人發起抗議活動，北京與香港政府強調國安法與《基本法》第23條《維護國家安全條例》構建了全面國安法律體系，保障了穩定和發展，但也引發了對自由與人權的擔憂。同年7月，港府對19名海外民主派活動人士發布懸賞，並於8月取消了其中16人的護照。

年內，港府對19名海外民主派人士發出懸賞，並取消其中16人的護照，令國安議題持續升溫。

從官方和支持者角度看是維護了穩定和發展，而從批評者和部分港人視角看，則對香港的自由和人權造成了深遠影響。

9.港交所 重登全球IPO榜首

受惠於多項上市制度改革及市場回暖，香港交易所在2025年以2746億港元募資額，重新登上全球首次公開招股（IPO）融資額排行榜首位，這是繼2019年以來首度重返世界第一。A+H上市潮及寧德時代赴港上市，是推動關鍵。

截至2025年12月19日，港交所共有106家新股上市，募資增幅超過200%。全球香港排名第一，其次為美國的那斯達克與紐約證券交易所。印度國家證券交易所與上海證券交易所則分別位列第四及第五。

10.首間中醫醫院啟用

12月11日，位於將軍澳的香港中醫醫院分階段投入服務，標誌中西醫整合邁入新里程。醫院由政府興建、浸會大學營運，設六大中醫分科，結合教學與科研。