股樓齊揚 香港今年GDP增長3.2% 財爺：仍須防黑天鵝、灰犀牛

香港新聞組／香港29日電
香港財政司司長陳茂波表示，估計香港2025年經濟增長將加速至3.2%，略高於年初時的預測。圖為銅鑼灣商圈聖誕節期間顧客盈門。（中通社）
香港財政司司長陳茂波表示，估計香港2025年經濟增長將加速至3.2%,略高於年初時的預測。圖為銅鑼灣商圈聖誕節期間顧客盈門。(中通社)

香港財政司司長陳茂波表示，估計香港今年經濟增長將加速至3.2%，略高於年初時的預測。總的來說，出口和投資表現良好，是帶動經濟的主要動力，而股市和樓市「價量齊升」，也鞏固市場的正向預期。他預期，香港明年經濟可望保持良好的勢頭，但要防範各種「黑天鵝」、「灰犀牛」的情況，讓香港在2026年的社會和經濟均得以繼續平穩向前發展。

綜合大公、文匯報報導，陳茂波在網誌中表示，過去一年特區政府克服不少挑戰。即使外圍發展不明朗，但香港資產市場表現仍進一步改善、資金持續流入，訪港旅客人數增加，整體出口和固定資本投資表現良好，香港消費亦趨穩。

他指出，港股表現亮麗，截至上周恒生指數收報2萬5818點，較去年底升約29%；新股集資額按年上升超過兩倍；大市交投及上市後的後續融資額均按年增加約一倍。今年首11個月，港股平均每日成交額接近2600億（港元，下同，約334萬美元）。IPO集資額高踞全球第一，截至本月中已超過2700億。同期，已上市企業後續融資額超過5100億。資產及財富管理業務方面，今年首九個月，在香港註冊成立的證監會認可基金的資金淨流入超過410億美元（約3186億港元），已較去年全年的數字升超過1.5倍。

住宅物業市場亦持續活躍，今年首11個月的買賣宗數接近5.7萬宗，按年升約16%，是連續第二年增加。樓價累升約3%，租金升約4%，市場對住宅樓市前景普遍持正面預期。至於寫字樓市場氣氛亦有所改善，首十個月成交量較去年同期增加74%，甲級寫字樓空置率亦輕微回落。

陳茂波表示，特區政府會繼續保持高度警惕，在外圍環境始終充滿變數的情況下，防範各種「黑天鵝」、「灰犀牛」的情況，統籌好「安全」和「發展」兩大主軸，讓香港在新一年社會和經濟均得以繼續平穩向前發展。

事實上，不少大行看好香港明年經濟增長。如國際貨幣基金組織（IMF）早前發表最新亞太地區經濟展望報告，為香港經濟投下「信心一票」，大幅上調香港今明兩年經濟增長預測至2.4%及2.1%，較4月預測分別高出0.9及0.3個百分點。IMF看好只要香港保持貿易和金融中心優勢，將繼續受惠於區內機遇。星展銀行亦發表報告指，香港經濟正步入「雙速復甦」階段。雖然高昂的營運成本及消費模式轉變等結構性因素或限制復甦的全面性，但在金融市場及旅遊業強勁動能的支撐下，預計2026年香港國內生產總值增長可達到3%。

香港財政司司長陳茂波表示，估計香港2025年經濟增長將加速至3.2%，略高於年初...
香港財政司司長陳茂波表示,估計香港2025年經濟增長將加速至3.2%,略高於年初時的預測。(路透資料照片)

