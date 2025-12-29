股樓齊揚 香港今年GDP增長3.2% 財爺：仍須防黑天鵝、灰犀牛

香港財政司司長陳茂波表示，估計香港2025年經濟增長將加速至3.2%，略高於年初時的預測。圖為銅鑼灣商圈聖誕節期間顧客盈門。（中通社）

香港 財政司司長陳茂波表示，估計香港今年經濟增長將加速至3.2%，略高於年初時的預測。總的來說，出口和投資表現良好，是帶動經濟的主要動力，而股市和樓市「價量齊升」，也鞏固市場的正向預期。他預期，香港明年經濟可望保持良好的勢頭，但要防範各種「黑天鵝」、「灰犀牛」的情況，讓香港在2026年的社會和經濟均得以繼續平穩向前發展。

綜合大公、文匯報報導，陳茂波在網誌中表示，過去一年特區政府克服不少挑戰。即使外圍發展不明朗，但香港資產市場表現仍進一步改善、資金持續流入，訪港旅客人數增加，整體出口和固定資本投資表現良好，香港消費亦趨穩。

他指出，港股表現亮麗，截至上周恒生指數收報2萬5818點，較去年底升約29%；新股集資額按年上升超過兩倍；大市交投及上市後的後續融資額均按年增加約一倍。今年首11個月，港股平均每日成交額接近2600億（港元，下同，約334萬美元）。IPO集資額高踞全球第一，截至本月中已超過2700億。同期，已上市企業後續融資額超過5100億。資產及財富管理業務方面，今年首九個月，在香港註冊成立的證監會認可基金的資金淨流入超過410億美元（約3186億港元），已較去年全年的數字升超過1.5倍。

住宅物業市場亦持續活躍，今年首11個月的買賣宗數接近5.7萬宗，按年升約16%，是連續第二年增加。樓價累升約3%，租金 升約4%，市場對住宅樓市前景普遍持正面預期。至於寫字樓市場氣氛亦有所改善，首十個月成交量較去年同期增加74%，甲級寫字樓空置率亦輕微回落。

陳茂波表示，特區政府會繼續保持高度警惕，在外圍環境始終充滿變數的情況下，防範各種「黑天鵝」、「灰犀牛」的情況，統籌好「安全」和「發展」兩大主軸，讓香港在新一年社會和經濟均得以繼續平穩向前發展。