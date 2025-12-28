大火後 香港建商新棚網送驗竟8成不合格

香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，港府要求承建商購入棚網後須化驗才能上架使用。有實驗所發現，約8成檢測不合格。（中通社資料照片）

香港 大埔宏福苑大火後，港府 屋宇署要求承建商購入棚網後須到指定實驗所化驗具阻燃效能才能上架使用。5間認可實驗所之一的佳力高試驗中心確認陸續收到棚網檢驗訂單，當中約8成檢測不合格，有樣本燃燒時間超標10倍。

明報報導，香港建造業總工會理事長周思傑對此感意外，認為當局應徹查不達標棚網來源，倘證實有人造假須執法。

據報導，佳力高試驗中心高級經理陳文光27日確認，該中心陸續收到棚網檢測訂單，再以「國家標準」做試驗，一般阻燃要求平均為4秒之內，惟約8成棚網檢測結果不合格，有樣本燃燒時間40多秒，超標約10倍。

報導稱，周思傑認為現時有明確規定須使用阻燃棚網，當局應追查相關不達標棚網的來源，若發現有承建商明知而引入無證書的違規棚網，或供應商涉向承建商提供虛假證書，當局應嚴正執法，以儆效尤；當局同時應了解相關棚網屬於混入不合規物料，抑或因使用期過長而失去阻燃效能，以查明責任。

報導說，身兼承建商董事的營造師學會長湯毓祺稱，市面上棚網材料多為阻燃藥水纖維網，其阻燃效能會隨時間減退，因此屋宇署作業備考亦要求12個月內須重新驗網。他說或有承建商為趕復工 而將原有棚網送檢，相關棚網本身可能合規且有證書，但因已用一段時間而失阻燃效能，導致檢測不合格。