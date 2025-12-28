我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

大火後 香港建商新棚網送驗竟8成不合格

香港新聞組／香港28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，港府要求承建商購入棚網後須化驗才能上架使用。有實驗所發現，約8成檢測不合格。（中通社資料照片）
香港大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，港府要求承建商購入棚網後須化驗才能上架使用。有實驗所發現，約8成檢測不合格。（中通社資料照片）

香港大埔宏福苑大火後，港府屋宇署要求承建商購入棚網後須到指定實驗所化驗具阻燃效能才能上架使用。5間認可實驗所之一的佳力高試驗中心確認陸續收到棚網檢驗訂單，當中約8成檢測不合格，有樣本燃燒時間超標10倍。

明報報導，香港建造業總工會理事長周思傑對此感意外，認為當局應徹查不達標棚網來源，倘證實有人造假須執法。

據報導，佳力高試驗中心高級經理陳文光27日確認，該中心陸續收到棚網檢測訂單，再以「國家標準」做試驗，一般阻燃要求平均為4秒之內，惟約8成棚網檢測結果不合格，有樣本燃燒時間40多秒，超標約10倍。

報導稱，周思傑認為現時有明確規定須使用阻燃棚網，當局應追查相關不達標棚網的來源，若發現有承建商明知而引入無證書的違規棚網，或供應商涉向承建商提供虛假證書，當局應嚴正執法，以儆效尤；當局同時應了解相關棚網屬於混入不合規物料，抑或因使用期過長而失去阻燃效能，以查明責任。

報導說，身兼承建商董事的營造師學會長湯毓祺稱，市面上棚網材料多為阻燃藥水纖維網，其阻燃效能會隨時間減退，因此屋宇署作業備考亦要求12個月內須重新驗網。他說或有承建商為趕復工而將原有棚網送檢，相關棚網本身可能合規且有證書，但因已用一段時間而失阻燃效能，導致檢測不合格。

香港 港府 復工

上一則

赴烏克蘭從軍 傳2港人陣亡 入境處：接求助已聯絡使館

下一則

「員生共治死得徹底」香港中大第四間書院學生會突「被停運」

延伸閱讀

中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望

中國多地臨時取消2026跨年夜活動 大批網友失望
「自殺通告」在港禁映 導演周冠威：已做好坐牢心理準備

「自殺通告」在港禁映 導演周冠威：已做好坐牢心理準備
政治毒素和經濟蛀蟲

政治毒素和經濟蛀蟲
抗衡西方高端珠寶 「老鋪黃金」在香港第4間門市開張

抗衡西方高端珠寶 「老鋪黃金」在香港第4間門市開張

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測