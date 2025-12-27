99萬人次聖誕節出入境香港 酒店、金店暢旺但這行業卻沉默了

我的頻道

香港特派員李春／香港27日電
聖誕節小長假的第二天，依然有不少香港巿民外遊。據特區政府入境處數字顯示，截至26日晚間9時約有99萬人次出入境。（中通社）
聖誕節翌日，仍有大批香港人出入香港、內地之間。受大批港人北上影響，香港餐飲業預計不盈反虧，但受內地沒聖誕，內地客紛紛南下香港，酒店業和金店狂收。

特區政府入境處數字顯示，截至26日晚間9時約有99萬人次出入境，較去年同時段的94.6萬為多，當中近52.6萬人次出境，較去年同時段的42.4萬人次大增10萬人，而至昨晚9時則有46.4萬人次入境，與去年同時段的52.2萬人次比較則減少了5.8萬人。

港人北上，外出就餐者少了，香港餐飲聯業協會會長黃家和說，聖誕節假期市面人流主要是內地旅客，但出境香港人數比往年多，估計整個聖誕假期間的餐飲業生意有約一成跌幅。中國經濟仍未復甦，內地客的消費力比往年進一步下跌，人均消費減約兩成，預料接下來的元旦假期，業界生意也會比去年遜色，未來餐飲業充滿挑戰。

酒店業方面則很開心，美麗華酒店集團首席營運總裁陳宗彝說，由於內地聖誕氣氛較淡薄，預料部分內地客到香港感受節日氣氛，因此節日的酒店房價加價5%，集團旗下位於尖沙咀和銅鑼灣的酒店，入住率分別達90%和95%。由於香港政府取消除夕煙花，相信生意會較差，仍預計有九成或以上的入住率。

金價迭創新高，內地客到港首務買金，說金器價格較內地便宜，香港業界預計聖誕檔期營業額有三成增長。九龍珠寶玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌說，上升主要是因為金價上升，即使銷售的件數少了，但因金價高了，帶動整體業額有所上升。到周末周日甚至長假期，內地消費者占生意額逾一半，有些遊客地區，陸客消費額可達六成甚至七成。

