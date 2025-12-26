拓展低空經濟藍海 粵港簽多項合作 構建大灣區生態圈

聚焦大灣區 低空經濟，2025粵港澳大灣區低空經濟高質量發展大會25日在廣州廣交會展館舉行。來自內地、港澳特區的政府部門、專家學者、行業領袖及產業鏈核心企業代表逾千人與會。多協會團體和企業簽約，通過政策、技術、場景應用等的協同，構建粵港澳大灣區低空經濟生態圈。

大公報報導，香港 財政司副司長、發展低空經濟工作組組長黃偉綸致辭時表示，三地舉辦首屆粵港澳大灣區低空經濟高質量發展大會，搭建了很好的交流合作平台。香港擁有「一國兩制」獨特優勢，又作為國際金融、航運、貿易中心及聯通世界的超級聯繫人，將與大灣區各城市攜手合作，推動低空經濟高質量發展。

澳門 經濟財政司司長戴建業表示，澳門特區政府已經成立了低空經濟發展工作組，接下來將加強與大灣區兄弟城市合作，共同促進大灣區低空經濟高質量發展。

專家表示，國家「十五五」時期，大灣區有望引領中國低空經濟發展，建議在低空管理、運行、裝備等方面率先推出行業標準，助力中國低空經濟引領全球。

報導指出，會上舉行主題為「攜手共贏」的一系列大灣區低空經濟合作簽約，涵蓋政府部門、行業協會和低空領軍企業不同層面，涉及香港的共有四個項目。

其中，香港發展低空經濟工作組與廣州市低空經濟與航空航天產業發展辦公室、香港生產力促進局與國際先進技術應用推進中心（大灣區）分別簽約，推動兩地在政策制定、機制建立等方面的合作；大灣區低空經濟聯盟（香港）與廣州市低空經濟協會簽約，致力推動兩地在技術、標準、產業互動等方面的合作；翱驊創意（香港）與珠江船務企業集團簽約，推動企業間低空經濟合作項目的落地。