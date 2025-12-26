「粵車南下」車主放手智駕 小紅書影片成證據 港運輸署嚴查

我的頻道

香港新聞組／香港26日電
小紅書上流傳一條影片，一名經粵車南下自駕來港的内地「小鵬P7」車主，在駕駛時使用車輛的智能駕駛系統，期間一度雙手離開方向盤。（取材自小紅書）
「粵車南下」23日實施，社交平台小紅書流傳片段，有內地的「小鵬P7」車主聲稱在香港使用「智能駕駛系統」，曾單手控制方向盤，更一度雙手放開方向盤。對此，運輸署回應稱，曾發出公開指引闡明任何未經署方批准的「整體組合式駕駛輔助系統」，不得在香港使用。署方會嚴肅調查，不排除暫停該車主預約出行的資格。

香港01報導，小紅書上流傳影片，一名經粵車南下於23日自駕來港的內地「小鵬P7」車主，在港珠澳大橋駕駛時使用車輛的智能駕駛系統，從畫面中的地圖可見，車輛正於赤鱲角路駛向港珠澳大橋香港口岸。

該條影片被不少用戶轉發及引用，有人稱這部「小鵬P7」的智駕系統到香港後仍能正常運作，部份旁述提到「就算變道也能自己完成」、「就是他車上面的網絡已經沒有了，然後它（智能駕駛系統）也沒有退出，也沒有變離線」。

報導指出，運輸署指出，特區政府非常重視車輛和道路安全。所有經「粵車南下」入境香港市區的粵車，均須按香港的要求，在指定的內地車輛查驗中心接受並通過車輛檢驗。

運輸署批准部份汽車使用認可的 「先進駕駛輔助系統」 ， 例如自動泊車、車輛側撞警示、車道偏離警示、車道偏離輔助、自動防溜、輔助方向引導、自動換線、車道保持、巡航控制、自動緊急煞車及遙控泊車功能等。

至於「整體組合式駕駛輔助系統」是「先進駕駛輔助系統」的一種，涉及處理路面資訊及交通規則。鑑於香港的交通規則與內地不同，使用「整體組合式駕駛輔助系統」可能違反相關駕駛法例，因此不應在香港路上使用。

報導說，運輸署表示，正嚴肅調查個案，並會透過司機提供的電子聯絡方式，向該名在香港啟動「整體組合式駕駛輔助系統」的司機發出警告。署方會繼續與相關司機跟進，除非其回覆令署方滿意，否則署方會暫停其預約出行的資格。

從畫面中的地圖可見，車輛正位赤鱲角路駛向港珠澳大橋香港口岸。（取材自小紅書）
加強集中管理港澳 中聯辦改革兩地近尾聲

TikTok在美設合資公司 中商務部：須符中國法律

