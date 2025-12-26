我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

加強集中管理港澳 中聯辦改革兩地近尾聲

香港新聞組／香港26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港中聯辦。（取材自維基百科）
香港中聯辦。（取材自維基百科）

北京當局於2023年3月依據黨政機構改革方案，在國務院港澳辦基礎上成立中央港澳工作辦公室（中央港澳辦），原港澳辦僅保留牌子，作為中共中央港澳領導小組的辦事機構。此後，香港澳門中聯辦隨即啟動內部改革，「以體現新形勢下的工作需要」，目前兩地改革均接近完成。

中央社引述港媒報導，澳門中聯辦機構維持17個部門，但進行多項調整，例如取消「珠海聯絡部」，將「研究室」併入「社會工作部」，並新增「國家安全事務辦公室」及「社會發展部」，後者具體職責尚未明朗。

同時，部分部門更名以明確職能，同時適應新形勢。如「經濟部」改為「經濟金融部」、「教育與青年工作部」改為「教育和青年部」、「公關部」改為「保安部」。

報導指出，香港中聯辦其改革也接近尾聲。

香港中聯辦原設24個單位，改革亦將尾聲，多部門預計調整。其中，「新界工作部」可能拆分為二，以加強地區聯絡；「深圳聯絡部」是否保留待觀察；「青年工作部」與「教育科技部」也可能重組，「經濟部」則可能效仿澳門改名「經濟金融部」。建制派人士指出，這些變動有助強化港澳工作效能。

報導說，「反送中」運動爆發之後，北京方面於2023年3月公布「黨和國家機構改革方案」，其中明確在國務院港澳事務辦公室（港澳辦）的基礎上組建中央港澳辦，港澳辦不再單設，只保留牌子；中央港澳辦應是中共中央港澳領導小組的辦事機構。

一般相信，當局組建中央港澳辦，是要加大對港澳事務的集中管理。

香港中聯辦全稱「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，成立於1947年5月，是北京派駐香港的機構；香港在英國殖民統治時，中聯辦以新華社香港分社名義運作。

香港 澳門 國務院

上一則

拓展低空經濟藍海 粵港簽多項合作 構建大灣區生態圈

下一則

「粵車南下」車主放手智駕 小紅書影片成證據 港運輸署嚴查

延伸閱讀

玩具包裹藏850隻活烏龜要走私香港 布碌崙華男判兩年

玩具包裹藏850隻活烏龜要走私香港 布碌崙華男判兩年
劉嘉玲豪宅聖誕趴 只見好友、愛犬不見梁朝偉

劉嘉玲豪宅聖誕趴 只見好友、愛犬不見梁朝偉
做足右駕攻略…粵車南下首入港市區 吃喝玩樂旺港百業

做足右駕攻略…粵車南下首入港市區 吃喝玩樂旺港百業
過去勸青年「跟隨你的心」 港主教周守仁嘆已淪空洞口號

過去勸青年「跟隨你的心」 港主教周守仁嘆已淪空洞口號

熱門新聞

合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
2262年有兩個春節，引來中國網友狂歡。示意圖。（新華社）

這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

2025-12-19 06:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單