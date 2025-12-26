加強集中管理港澳 中聯辦改革兩地近尾聲

香港中聯辦。（取材自維基百科）

北京當局於2023年3月依據黨政機構改革方案，在國務院 港澳辦基礎上成立中央港澳工作辦公室（中央港澳辦），原港澳辦僅保留牌子，作為中共中央港澳領導小組的辦事機構。此後，香港 及澳門 中聯辦隨即啟動內部改革，「以體現新形勢下的工作需要」，目前兩地改革均接近完成。

中央社引述港媒報導，澳門中聯辦機構維持17個部門，但進行多項調整，例如取消「珠海聯絡部」，將「研究室」併入「社會工作部」，並新增「國家安全事務辦公室」及「社會發展部」，後者具體職責尚未明朗。

同時，部分部門更名以明確職能，同時適應新形勢。如「經濟部」改為「經濟金融部」、「教育與青年工作部」改為「教育和青年部」、「公關部」改為「保安部」。

報導指出，香港中聯辦其改革也接近尾聲。

香港中聯辦原設24個單位，改革亦將尾聲，多部門預計調整。其中，「新界工作部」可能拆分為二，以加強地區聯絡；「深圳聯絡部」是否保留待觀察；「青年工作部」與「教育科技部」也可能重組，「經濟部」則可能效仿澳門改名「經濟金融部」。建制派人士指出，這些變動有助強化港澳工作效能。

報導說，「反送中」運動爆發之後，北京方面於2023年3月公布「黨和國家機構改革方案」，其中明確在國務院港澳事務辦公室（港澳辦）的基礎上組建中央港澳辦，港澳辦不再單設，只保留牌子；中央港澳辦應是中共中央港澳領導小組的辦事機構。

一般相信，當局組建中央港澳辦，是要加大對港澳事務的集中管理。

香港中聯辦全稱「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，成立於1947年5月，是北京派駐香港的機構；香港在英國殖民統治時，中聯辦以新華社香港分社名義運作。