快訊

美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

樓市去年經歷20年最低潮 港府今年地價收入18億美元增38%

香港新聞組／香港25日電
港府今年賣出5幅住宅及工業用地，按年增1.5倍，賣地收入超過84.5億元，年升逾4.15倍，若港府重新增加土地供應下，未來1年地價收入應可增加。(中新社)
香港樓市去年經歷20年最低潮後，今年初開始露出谷底反彈曙光，市場觸覺敏銳的發展商，在努力去庫存之餘，也在樓市復甦之初，早著先鞭以低價吸納發展土地儲備，令港府今年成功賣出5幅住宅及工業用地，按年增1.5倍，賣地收入超過84.5億元（港幣，下同，約10.8億美元），按年更狂升逾4.15倍，連同鐵路項目及私人市場計算，總地價收入按年回升38.1%，整體收入近142億元（約18.2億美元）。

大公報報導，基於樓市升勢已形成，若港府重新增加土地供應下，未來1年地價收入應可增加。

今年樓市在銀行減息配合下，於第2季開始喘定，以及慢慢重拾上升動力；發展商對樓市信心漸復，也可從其投地的態度顯露出來。

港府今年共售出4幅中小型規模住宅地，及1幅青衣工業用途的物流用地。年初售出的2幅住宅地中，其成交價在市場預期之內；下半年售出的2幅住宅地，成交價已經超出市場預期上限逾20%，其中信置於8月投得的屯門住宅地，超越幅度更近40%，而且較次標價格更高出56%。反映部分發展商已看好樓市未來數年的前景，有較進取吸納土地儲備的決心。

不過，因位於元朗創新園及洪水橋新發展區的2幅多層現代產業大樓，港府經多次延後截標及修訂招標條件，仍未獲市場垂青下，在今年7月主動中止招標，將土地交由科技園處理，未能為庫房帶來收入，故上述5幅土地為港府帶來逾84.5億元賣地收入，乃2008年世紀金融海嘯後，連續兩年收入未過百億元大關，以及17年以來的次低收入

另外，換地修契所涉補地價是也是地價收入另一主要來源，由於地價隨樓價下跌，不少發展商又在與港府磋商上仍猶豫不決，今年只得2宗補地價個案能達成逾10億元，較去年減半之餘，暫錄約57億元收入，按年跌約33.7%，是2009年後的16年新低。

因此，港府今年賣地及補價總收入141.579億元，按年雖增約38.1%，但仍是2003年後22年來的次低。

萊坊執行董事方耀明表示，今年樓市氣氛雖則有改善，發展商投地信心漸恢復，住宅樓價也見觸底反彈，然而礙於現時新樓庫存仍多，建樓成本仍偏高下，明年仍未是推售大規模住宅地皮的好時機，未來應選取社區配套成熟的一些中小規模地皮較易被市場接受。

