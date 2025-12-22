我的頻道

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

冬至沒食水...香港上水食水管爆裂 逾3700戶受影響

香港新聞組／香港22日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
21日冬至，上水逾3700戶經歷無水用的冬至。

文匯報報導，上水新運路近掃管埔路單車徑地底一條直徑400毫米的食水管21日晨7時爆裂，大量食水夾雜沙泥淹浸行人路及附近馬路，水深一度逾10厘米，其間上水舊墟、天平、翠麗和石湖新村，以及粉嶺聯盛、美景新邨、榮福中心、聯和墟街市等一帶的食水供應一度暫停或出現弱水情況，部分店鋪更無法如常營業。

水務署緊急安排水車及水缸臨時供水，關愛隊迅速到場協助，亦有居民發揮鄰里守望相助的精神，主動替長者取水送上樓，並稱讚水務署反應迅速，減少影響。

水務署署長黃恩諾入夜後到現場視察臨時取水點，又協助指揮排隊秩序，他表示：「開挖後（維修工程）發現地底喉管已被混凝土阻塞，所以再做（維修）需時較長，我們正採取其他應變方案。因為用水高峰期，我們須優先處理，已啟動第一級及第二級動員機制，許多同事都出來，與區議員及關愛隊伍安排調動，在水車供水方面盡量配合。」

水務署指截至21日晚9時，天平邨仍有4幢樓宇以及安盛苑合共3700戶受影響，爭取22日凌晨前恢復供水。

由於多個屋苑及食肆沒有食水及出現弱水情況，令不少打算冬至做節的居民大失預算。其中在受影響的天平邨，輪候食水的街坊梁小姐表示，本擬21日晚「喺屋企下廚」做冬，但霎時間沒有食水肯定大受影響，惟有倉卒落樓取食水應急。

