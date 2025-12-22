冬至港酒樓滿座 宏福苑災民珍惜團圓飯 鰥夫：再無妻打點做節
冬至和家人一起「做冬」吃團圓飯，是不少香港家庭的傳統。21日冬至一早，不少市民到街市買餸做節，不少食肆早已預約爆滿，一位難求。有市民表示，近日大埔宏福苑火災造成逾百傷亡，不少人失去至親，令其更珍惜一家人團圓的時光。
大公報報導，「今年的冬至飯，終生難忘！」香港大埔宏福苑火災令大批居民失去家園，21日冬至是火災後的第一個節日，有宏福苑居民暫時放下愁緒，與家人坐下吃一頓冬至飯。有過渡性房屋的營辦團體亦安排了入住的宏福苑居民一起做節，並向居民派發福袋。「無奈，但只能繼續前行。能和家人一起吃頓飯，已很感恩。」是不少宏福苑居民的心聲。
往年，對居住在宏福苑宏志閣的好姐來說，今年飛來橫禍，令她不能重返家園。她暫住親戚家，和丈夫仍希望趁冬至和女兒和女婿一起吃頓飯，一切都顯得匆忙、不盡如人意，但在這個特殊的節日，她仍覺感動。
陳女士與丈夫住在元朗的青年宿舍，在宿舍營運機構的安排下，在冬至中午，與其他暫住青年宿舍的宏福苑居民一起聚餐，「現時有政府各項支援，沒想到冬至也能有冬至飯安排，很溫馨。」
另據明報報導，有居民背負喪妻之痛，哽咽「沒為意是冬至」，慨嘆以往由妻子買餸「做冬」，沒有妻子的日子總覺乏味，並在冬至前一日在網絡上載片段悼念亡妻，並在影片標題寫著：「如果一切可以重來，我只願平平淡淡，和你逛街買菜。」另一火災罹難者的遺屬憶起每年冬至一家會在宏福苑團聚，但失去母親後，直言「無心情做節」。
據報導，宏福苑火災中10名外傭遇難，包括1名菲傭及9名印傭；其中一名印傭的靈柩在印尼領事館及多個非政府機構協助下，21日晚運返印尼雅加達。工權會稱其他遇難印傭也會於本周陸續完成儀式，遺體運返家鄉。
報導稱，港大8個院會原擬在12月上旬為大埔宏福苑火災舉行悼念活動。港大學生會媒體《學苑》表示，向各院會查詢後，聯院會稱校方拒絕借出場地，因此決定取消活動，並引述個別學會稱校方以「社會情況」、「不可抗力因素」提出疑慮，並勸喻停辦悼念活動。港大發言人稱，處理學生組織場地申請時，一直與學生代表保持溝通，並按既定指引評估。
