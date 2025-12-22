冬至港酒樓滿座 宏福苑災民珍惜團圓飯 鰥夫：再無妻打點做節

傳統節日冬至來臨，香港市民21日一早到街市購買過節食材，也有外出到酒樓歡度，活動與新年相近。（中通社）

冬至和家人一起「做冬」吃團圓飯，是不少香港 家庭的傳統。21日冬至一早，不少市民到街市買餸做節，不少食肆早已預約爆滿，一位難求。有市民表示，近日大埔宏福苑 火災造成逾百傷亡，不少人失去至親，令其更珍惜一家人團圓的時光。

大公報報導，「今年的冬至飯，終生難忘！」香港大埔宏福苑火災令大批居民失去家園，21日冬至是火災後的第一個節日，有宏福苑居民暫時放下愁緒，與家人坐下吃一頓冬至飯。有過渡性房屋的營辦團體亦安排了入住的宏福苑居民一起做節，並向居民派發福袋。「無奈，但只能繼續前行。能和家人一起吃頓飯，已很感恩。」是不少宏福苑居民的心聲。

往年，對居住在宏福苑宏志閣的好姐來說，今年飛來橫禍，令她不能重返家園。她暫住親戚家，和丈夫仍希望趁冬至和女兒和女婿一起吃頓飯，一切都顯得匆忙、不盡如人意，但在這個特殊的節日，她仍覺感動。

陳女士與丈夫住在元朗的青年宿舍，在宿舍營運機構的安排下，在冬至中午，與其他暫住青年宿舍的宏福苑居民一起聚餐，「現時有政府各項支援，沒想到冬至也能有冬至飯安排，很溫馨。」

另據明報報導，有居民背負喪妻之痛，哽咽「沒為意是冬至」，慨嘆以往由妻子買餸「做冬」，沒有妻子的日子總覺乏味，並在冬至前一日在網絡上載片段悼念亡妻，並在影片標題寫著：「如果一切可以重來，我只願平平淡淡，和你逛街買菜。」另一火災罹難者的遺屬憶起每年冬至一家會在宏福苑團聚，但失去母親後，直言「無心情做節」。

據報導，宏福苑火災中10名外傭遇難，包括1名菲傭及9名印傭；其中一名印傭的靈柩在印尼 領事館及多個非政府機構協助下，21日晚運返印尼雅加達。工權會稱其他遇難印傭也會於本周陸續完成儀式，遺體運返家鄉。