香港中九龍繞道油麻地段通車 4年爆破2400次「世界級難度」

香港新聞組／香港21日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)

建造歷時8年、全長4.7公里的中九龍繞道（油麻地段），21日早上10時正式開通，運輸及物流局將會舉行通車儀式。中九龍繞道（油麻地段）走線在鬧市大廈之間最狹窄位置穿梭，路政署形容是「世界級難度，工程師的一生一次」。

大公報報導，運輸及物流局20日在社交平台發文稱，中九龍繞道（油麻地段）於2017年動工，由無數工程人員一棒交一棒建造，亦可能是個工程人員職業生涯中只會遇上一次的世界級難度工程。工程包括在甘肅街明挖回填的隧道走線，與附近大廈的地基最近距離只有3.5米，馬路中間約40米之下就是隧道結構，同時鄰近2級歷史建築油麻地舊警署，以及變電站。

路政署提到，加士居道天橋配合明挖回填隧道的工作，中間拆卸多層停車場，希望確保加士居道天橋每日超過5萬架次車輛的交通。最初要進行隧道東行線工程，之後將新的加士居道天橋移到東行線上，才能進行西行線的工程。

在鑽爆技術方面，因隧道鄰近4條港鐵線路以及伊利沙伯醫院，故每日需要與港鐵公司和醫院管理局密切溝通，安排時間，在每日傍晚的15分鐘內進行爆破，與4條港鐵線最近的距離僅有3米，並在此範圍內以機械式方法代替爆破。

最終歷經四年時間，共進行約2400次爆破。

