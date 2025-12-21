河套香港園區12/22開幕 首3座大樓落成 逾60企業機構進駐

我的頻道

香港新聞組／香港21日電
河套港香港園區首三座大廈落成。（取材自孫東網誌）
河套港香港園區首三座大廈落成。（取材自孫東網誌）

香港創科正迎來重要的里程碑。港府創新科技及工業局局長孫東20日透露，規畫經年的河套深港科技創新合作區香港園區港深創科園，將於22日正式開園，標誌園區發展踏入新階段。他透露，在招商引資方面，目前已有超過60家來自本地及海內外的企業和機構，與園區簽署租約並陸續進駐，涵蓋生命健康科技、微電子、新能源及人工智能等範疇。

文匯報報導，他強調，港府會積極探索制度與政策創新，打破各類條條框框，在園區引入高質量、高效能、低成本的建設力量，並會與河套深圳園區協同發展，推動大灣區高質量發展再上新台階。

《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》於去年11月公布，孫東20日在網誌指，過去一年河套香港園區發展進入「快車道」，港府團結各界，以前所未有的速度推進園區建設，包括成立「河套香港園區跨部門審批專班」統籌，加快工作程序和審批流程。

第一期首三座大樓包括兩座濕實驗室大樓及一座人才公寓已落成，如今正式開園，會是國家「十四五」規畫收官之年的重要成果，而第一期其餘五座大樓正全速推進，目標由2027年起陸續落成，邊建設、邊進駐。園區已有逾60家創科企業及機構進駐，當中兩座濕實驗室大樓的使用率已達8成。

河套香港園區前期工作已進入尾聲，孫東表示，若按計畫完成園區餘下建設，發展造價至少需2000億港元（約257億美元）香，單靠政府投入難以持續，必須借助市場力量。港府會將園區餘下土地逐步推出市場，邀請業界共同開發。

要實現河套合作區「一河兩岸」、「一區兩園」發展理念，關鍵是讓香港和深圳兩個園區創新要素，包括人流、物流（如生物樣品）、資金流及數據流「四流」跨境便捷流動，孫東表示，目前香港園區已「整裝待發」，即將揭開歷史性新篇章。

孫東表示，河套香港園區與新田科技城協同發展，會構成香港「南金融、北創科」的格局，距離《綱要》提出的2035年實現園區創科生態全面蓬勃的目標尚有約10年，認為要以「十年太久、只爭朝夕」的精神，與全社會共同努力，與深圳園區協同發展，力爭早日完成河套建設的歷史重任。

香港 港府 人工智能

