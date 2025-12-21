香港宏福苑大火增至161死 1遺體驗出夫婦2人DNA

我的頻道

香港新聞組／香港21日電
香港警務處處長周一鳴20日表示，在已發現的一具香港大埔宏福苑火災遇難者遺體中，檢測出夫婦二人的DNA，至此該火災遇難者人數增至161人。圖為香港大埔宏福苑火災現場附近，繼續有市民陸續到場悼念遇難者。（中通社）

香港警務處處長周一鳴20日出席警察學院結業會操後會見傳媒時，公布大埔宏福苑火災的後續進展。他表示，在之前發現的160具遺體中，警方經過科學鑑證，在其中一具遺骸中發現另一個人的DNA，證實屬於一對夫婦，目前死亡人數增加至161人。

文匯報報導，由於科學鑑證仍在進行中，不能排除下一步DNA分析再發現其他罹難者的DNA，死亡人數有可能會增加。

被問到火災中有多少失蹤個案未能辨認，周一鳴表示，DNA分析仍在進行中，但傷亡查詢中心早前的6個失蹤個案，已經全部確認，包括5人已經確認在火警中不幸過身，其餘一人於2023年即火警發生前已經過世，「所有經傷亡查詢中心報案的個案，其實現時已經解決。」因應實際情況，傷亡查詢中心熱線自12月21日開始由24小時服務改為早上7時至晚上11時，稍後會再根據實際情況調整。

對警方災難遇害者辨認組（DVIU）成員可能面對的心理健康問題，周一鳴表示，災難遇害者辨認組成員都受過訓練，但像這樣大型的災後應變其實很少有，所以每一日也會安排心理服務課的臨床心理學家到現場與成員對話。」

在蒐證方面，周一鳴表示，宏福苑現場早前已開始拆卸棚架及棚網，會從7幢受影響樓宇的其中4幢開始：「會以試行模式進行測試，因為我們需將相關物件檢取作證物，暫時未能具體預計整個過程何時完成。」

香港警務處副處長（行動）葉雲龍在結業會操致辭時也特別提到，港府各部門全方位支援大埔宏福苑火災的救災善後，警隊亦投入大量人手協助救援、跟進善後和展開調查，盡快為家屬確定失聯人士的情況，不讓家屬留下遺憾；並透過專業調查，以期將需要承擔責任的人繩之以法，守護應有的公義；承受心理衝擊和壓力進入災場搜索遺體；維持秩序，一方面便利市民進行悼念，另一方面保持警覺，防止極少數別有用心者以災亂港，甚至破壞緊急善後工作。

