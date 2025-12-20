冬至訂桌滿 老酒樓嘆大火損失1200桌宴席 料損64萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

冬至向來被視為「大過年」，不少港人都會趁冬至與家人聚餐。多間酒樓指出，今年冬至訂座普遍爆滿，不過卻有老字號酒樓稱，受大埔宏福苑 五級火影響，失去1200桌宴席，料損失500萬元(港幣，下同，約64.4萬美元)，只盼本月生意不會虧本。

明報報導，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示火災事件對宴席生意造成實質打擊，從本月至明年2月約有1200桌宴席被迫取消，當中涉及不少政府部門及機構活動，估計直接損失約500萬元。他形容，這對酒樓營運帶來沉重壓力。

至於冬至市況，蘇萬誠指出，近數星期「做冬」食客數目較去年同期略多，冬至正日的訂座亦已全數爆滿，但人均消費明顯回落，由去年的每位約250至350元，下降至今年約200至250元。他相信，消費下滑與多項因素有關，包括市民捐款賑災、臨近聖誕及元旦假期選擇外遊，以及公司或團體縮減或取消「做冬」聚餐等。

他強調，酒樓仍會堅持推車仔賣點心及確保食材新鮮等傳統賣點，希望留住熟客及家庭客源，但對冬至、聖誕及除夕整體生意額仍難以預測，只能期望與去年相若，避免出現虧損。

報導指出，酒店餐飲方面，整體氣氛同樣偏向保守。帝苑酒店餐飲部副總監何澍基表示，酒店旗下多間餐廳均推出冬至套餐，冬至當日訂座已滿，但每桌人數由去年的12至14人，減少至今年的6至8人，預料整體客量及營業額將按年下跌約5%。自火災發生後，亦有少量客人取消訂座，涉及約3%的生意額。

何澍基指出，雖然今年部分食材來貨價略高，但在現時市道下不宜加價，酒店選擇自行吸納成本，冬至菜單定價與去年相若。展望聖誕及元旦檔期，他坦言並不樂觀，因多項活動取消或改以其他形式進行，節慶氣氛轉淡，加上不少市民或選擇外遊。

為挽留客源，酒店將推出不同優惠，自助餐餐廳亦會安排樂隊現場表演，希望在整體氣氛偏淡的情況下，為市民提供適量的節日歡樂，帶動人流與消費。