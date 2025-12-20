我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

冬至訂桌滿 老酒樓嘆大火損失1200桌宴席 料損64萬美元

香港新聞組╱香港20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

冬至向來被視為「大過年」，不少港人都會趁冬至與家人聚餐。多間酒樓指出，今年冬至訂座普遍爆滿，不過卻有老字號酒樓稱，受大埔宏福苑五級火影響，失去1200桌宴席，料損失500萬元(港幣，下同，約64.4萬美元)，只盼本月生意不會虧本。

明報報導，倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示火災事件對宴席生意造成實質打擊，從本月至明年2月約有1200桌宴席被迫取消，當中涉及不少政府部門及機構活動，估計直接損失約500萬元。他形容，這對酒樓營運帶來沉重壓力。

至於冬至市況，蘇萬誠指出，近數星期「做冬」食客數目較去年同期略多，冬至正日的訂座亦已全數爆滿，但人均消費明顯回落，由去年的每位約250至350元，下降至今年約200至250元。他相信，消費下滑與多項因素有關，包括市民捐款賑災、臨近聖誕及元旦假期選擇外遊，以及公司或團體縮減或取消「做冬」聚餐等。

他強調，酒樓仍會堅持推車仔賣點心及確保食材新鮮等傳統賣點，希望留住熟客及家庭客源，但對冬至、聖誕及除夕整體生意額仍難以預測，只能期望與去年相若，避免出現虧損。

報導指出，酒店餐飲方面，整體氣氛同樣偏向保守。帝苑酒店餐飲部副總監何澍基表示，酒店旗下多間餐廳均推出冬至套餐，冬至當日訂座已滿，但每桌人數由去年的12至14人，減少至今年的6至8人，預料整體客量及營業額將按年下跌約5%。自火災發生後，亦有少量客人取消訂座，涉及約3%的生意額。

何澍基指出，雖然今年部分食材來貨價略高，但在現時市道下不宜加價，酒店選擇自行吸納成本，冬至菜單定價與去年相若。展望聖誕及元旦檔期，他坦言並不樂觀，因多項活動取消或改以其他形式進行，節慶氣氛轉淡，加上不少市民或選擇外遊。

為挽留客源，酒店將推出不同優惠，自助餐餐廳亦會安排樂隊現場表演，希望在整體氣氛偏淡的情況下，為市民提供適量的節日歡樂，帶動人流與消費。

宏福苑

上一則

摩爾線程發布「華山、廬山」晶片 產品明年亮相

下一則

深圳新18條 鞏固灣區全球航空貨運樞紐地位、港食品快速進內地…

延伸閱讀

通緝犯藏身聖誕布景「假扮成雕像」義小鎮市長路過識破

通緝犯藏身聖誕布景「假扮成雕像」義小鎮市長路過識破
全球航空史上最忙聖誕 3億旅客飛上天 最熱航線是亞洲的這一條

全球航空史上最忙聖誕 3億旅客飛上天 最熱航線是亞洲的這一條
迎接聖誕、新年假期 舊金山警方強化安全巡查

迎接聖誕、新年假期 舊金山警方強化安全巡查
一年慶祝2次…立陶宛提前過聖誕 首都擁全歐最美聖誕樹

一年慶祝2次…立陶宛提前過聖誕 首都擁全歐最美聖誕樹

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年