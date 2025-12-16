我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SapceX準備IPO 馬斯克淨資產突破6千億美元「史上首見」

川普正式提告BBC 控「惡意剪輯」求償100億

香港商辦核心區普遍價跌逾25% 京東、阿里砸百億買樓

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
內企兩大科技巨頭京東和阿里巴巴在兩個月內，斥資逾百億港元在香港購入辦公樓，引發外界關注；圖為香港中環一帶的辦公大樓。（中新社）
內企兩大科技巨頭京東和阿里巴巴在兩個月內，斥資逾百億港元在香港購入辦公樓，引發外界關注；圖為香港中環一帶的辦公大樓。（中新社）

京東和阿里巴巴兩大科技巨頭在短短兩個月內斥資逾百億港元在香港購入辦公樓，引發市場對香港辦公樓市場價值的重新審視。分析認為，香港辦公樓市場在歷經幾年下跌後，價格已處底部，今年整體呈現「觸底回暖、結構分化」特徵，特別中企湧入香港IPO後，帶動了香港辦公樓的需求。

京東控制的投資公司9日以約35億港元的價格，向香港麗新發展方面購入了中環辦公樓中國建設銀行大廈的半數權益；而阿里巴巴集團與螞蟻科技集團10月以72億港元的價格，向文華東方國際集團購入銅鑼灣港島壹號中心共13層辦公樓，同時獲得屋頂標誌使用權及50個停車位，計畫在此設立雙總部。

世邦魏理仕數據顯示，2024年香港甲級辦公樓的大額交易宗數創新低，全年僅成交98宗，為過去20年最少，總交易額達410億港元，較2023年上升1.2%，為近20年第二低。顯示近兩年香港辦公樓的市場並不佳。

不過，界面新聞報導，第一太平戴維斯（Savills）深圳公司董事總經理吳睿表示，香港辦公樓經過幾年的下跌，價格已經處於底部，相較於2019年的市場高峰，當前核心區域辦公樓價格跌幅普遍超過25%，部分項目甚至接近四成，這種調整幅度已充分釋放市場風險。整體而言市場處於底部，雖無法預測短期是否反彈，但對於中長期投資者來說入市時機已經到來。

吳睿進一步指，2025年以來中資企業赴港IPO呈現出熱度高、規模大的特點，帶來了很多潛在辦公樓需求。此外，他稱，科技企業赴港布局資產將在未來一段時期成為香港商業生態中的熱點，也將使香港商辦市場買家結構更加多元化。

而香港辦公樓吸納量最近有好轉趨勢，世邦魏理仕統計數據顯示，2025年第3季全港甲級辦公樓淨吸納量達到69.18萬平方呎，創下2018年第3季以來的最高紀錄。更值得注意的是，中環、港島東、九龍東、尖沙咀等所有主要商業區的淨吸納量自2015年第2季以來首次全部錄得正值。

分析認為，香港辦公樓市場在歷經幾年下跌後，價格已處底部。（取材自中國商務部網站）
分析認為，香港辦公樓市場在歷經幾年下跌後，價格已處底部。（取材自中國商務部網站）

香港 阿里巴巴

上一則

習近平在《求是》刊文：擴大內需是戰略之舉

下一則

赴日警示滿月 中客消失東京街頭 大阪酒店幾乎全空

延伸閱讀

中大使不點名批評英國外長 要求停止包庇反中亂港分子

中大使不點名批評英國外長 要求停止包庇反中亂港分子
香港商辦回暖、結構分化？中企兩大科技巨頭京東、阿里抄底

香港商辦回暖、結構分化？中企兩大科技巨頭京東、阿里抄底
黎智英遭定罪 歐盟：象徵香港民主自由遭侵蝕

黎智英遭定罪 歐盟：象徵香港民主自由遭侵蝕
香港末代總督 彭定康：黎智英案是中國蔑視自由證據

香港末代總督 彭定康：黎智英案是中國蔑視自由證據

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38

超人氣

更多 >
中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖
6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條

6種常見食物 鈉含量都超過炸薯條