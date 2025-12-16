黎智英12歲偷渡香港 六四後創辦壹週刊 一生反共

黎智英遭控涉嫌違反香港國安法案，法院15日宣判罪名成立。圖為2021年2月9日，黎智英乘囚車抵達香港終審法院資料照。（路透）

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英 從窮小子到傳媒大亨，一生充滿變化及傳奇，但步入78歲的他，其傳奇故事可能在獄中作結。

黎智英於1947年底在中國廣州出生。黎智英曾在紀錄片「香港人：黎智英為自由奮戰」中說，他小時家境富裕，卻因此成為被批鬥對象，5、6歲時母親被送往勞改營，但也許是在如此惡劣的環境之下，令其學會求生。

據指出，他在中國大陸時曾試過在火車站幫人搬行李賺錢，有一次接觸過港人後，覺得香港是天堂，於是決定偷渡到港，那時他只有12歲。

黎智英回憶說，偷渡船抵達香港的晚上，他被帶到一間工廠，此後每天朝7晚10工作。但他很開心，因為他知道他有未來。當時香港經濟正在發展，工業騰飛，黎智英把握到這個黃金時期並發展自己的事業。

他先從事製衣業，賺到第一桶金後便自立門戶，經營製衣廠，再創立佐丹奴(Giordano)服裝連鎖店，進軍大陸市場。

1989年北京「六四 」天安門事件的爆發，成為黎智英人生的一個重大轉捩點。他曾向媒體說，「六四」事件 「就像母親在黑暗的光明中呼喚他，我的心敞開了」。

「六四」事件翌年，即1990年，他創辦壹週刊，從時裝界橫跨媒體事業。

曾在壹傳媒工作的退休高層人士表示，當年黎智英之所以創辦壹週刊，就是因為不滿北京當局處理「六四」事件的手法，因此投身媒體業，以對時局發揮更大影響力。

壹週刊於1990年初創刊，是一份綜合性雜誌。首刊後，它就成為香港最成功的雜誌。黎智英毫不掩飾他對北京當局的不滿，但並沒有影響雜誌的銷路。

1994年7月，黎智英在壹週刊刊登了一封公開信，批評當時的中國總理李鵬，他在公開信還用了廣東俗語「仆街(去死)」責罵對方。文章刊出後，引起社會議論，也令黎智英成為北京方面打擊的對象，首先遭打擊的是其在大陸經營的佐丹奴，黎智英最後被迫出售佐丹奴。

但他並未因此退縮，跟著1995年再創辦蘋果日報，發行量曾高達數十萬份，令他成為香港媒體大亨之一。

2008年歐美相繼爆發金融風暴後，香港媒體經營進入寒冬，有些倒閉或裁員，受到北京封殺的壹傳媒也倍感困難，黎智英最終賣掉這份始創刊物。賣掉壹傳媒後，蘋果日報繼續在香港政治運動中發揮影響力，泛民主派舉行重要遊行時，都會積極報導，呼籲港人參加遊行，爭取民主自由等權益。

2014年港府提出的政制改革方案未有回應港人對真普選的訴求，引發泛民發起大規模「占中」運動（雨傘運動），期間黎智英親自到場支持示威者。

2019年，香港爆發更大規模的「反送中」運動，曾有百萬人上街遊行，反對政府修訂逃犯遣送條例。這場運動爆發期間，黎智英自始至終全力支持，最終因為觸犯國安法而被捕。