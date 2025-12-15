衛報：黎智英生命軌跡起落 反映香港民主興衰

我的頻道

中央社香港15日綜合外電報導
黎智英的兒子黎崇恩持續在海外為父親獲釋奔走。路透
香港壹傳媒集團創辦人黎智英今天被裁決觸犯港區國安法罪名成立，英媒評論此為意料之中，並指78歲的黎智英備受全球關注，其人生及事業發展與香港艱難的民主進程和衰落緊密交織。

英國「衛報」（The Guardian）報導，支持香港民主運動而遭港府通緝的澳洲籍律師任建峰表示：「黎智英的生命軌跡正反映香港自身歷史」。

從童工躍升「亞洲梅鐸」

黎智英是白手起家成為香港最知名的億萬富翁之一，他12歲就離開中國赴香港成衣廠工作，之後逐步建立包含服裝連鎖店佐丹奴（Giordano）在內的商業帝國，接著更創辦媒體集團，讓他被稱為「亞洲梅鐸」（Rupert Murdoch of Asia）。

「黎智英傳」作者祁福德（Mark Clifford）在書中指出，黎智英2020年首次被捕時身家估達12億美元，他是少數動用自身權力、財富甚至親自參與以支持民主運動的香港權貴人士之一。

黎智英諸多商業里程碑均與中港爭取民主的重大歷史事件相關，中國1989年爆發天安門事件後他的政治立場變得更鮮明，不久便創辦「壹週刊」，「蘋果日報」也在香港回歸中國前創刊。

任建峰說道：「這在諸多方面上保持香港的誠信。我們有時會忘記，黎智英及其媒體事業在國際金融中心香港發揮了重大作用，因為他們確保關於企業黑幕的資訊能自由流通。」

衛報寫道，黎智英、壹週刊和蘋果日報由於不畏放聲支持民主，成為當局的眼中釘。

當局眼中的麻煩製造者

黎智英在香港經常受到監控、騷擾和恫嚇，他的住家跟公司多次遭到縱火，家人被狗仔隊跟蹤，2008年甚至有人謀劃暗殺他但未遂。

他曾告訴祁福德：「對他們來說，我是麻煩製造者。他們很難不對我出手、試圖讓我噤聲。」

黎智英的兒子黎崇恩持續在海外為父親獲釋奔走，他回憶道，由於父親不曾顯露恐懼，他兒時完全沒意識到身邊的種種威脅。

他說：「我一直都知道，父親在做正確但不容易的事情。…，出身貧寒一直是他的優勢，他知道即便一無所有，他也可以活得很好。」

黎智英拒絕聘雇保鑣，他認為自己並未做錯事，且保鑣也無法防範「被逮捕」這項最大風險。港區國安法生效後不久，黎智英2020年8月被警方拘捕，香港蘋果日報隔年被迫停止營運。

朋友及顧問曾敦促黎智英善用英國公民身分、財富及海外住處逃離香港，但他拒絕並表示要留下來支持旗下記者，以及繼續為香港奮鬥。

他告訴祁福德，他寧可坐牢也不要拋棄這個「給予我一切」的城市。

黎智英入獄後的待遇如同頭號重犯，他2023年12月開庭時甚至是由裝甲車押送，祁福德寫道，維安措施堪比「總統或知名恐怖分子」。

川普面告習近平：釋放黎智英

在黎智英的國安法案件中，檢方鎖定他的商業及政治人脈，尤其是他與美國官員的關係。

香港檢方列舉出據控與黎智英勾結的「外部政治關係人士」，其中包含美國總統川普（Donald Trump）、川普的前副總統彭斯（Mike Pence）、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）及資深民主黨聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）等對中鷹派人士。

川普多次承諾將為黎智英獲釋進行遊說；有官員透露，川普今年10月在韓國會晤中國國家主席習近平時，他曾直接呼籲釋放黎智英。

不過衛報指出，川普在第2次總統任期更極力推動「美國優先」（America First）方針，不僅與盟友疏遠，對中立場也更聚焦「達成協議」。

一些人士推測，這可能讓黎智英成為美中貿易戰的談判籌碼。

韓國川習會後，黎崇恩公開感謝川普並稱他是「解放者領袖」（Liberator in Chief）。黎崇恩請求川普協助，部分原因在於認為英國政府不夠積極施壓中國。

英國政府曾要求釋放英國公民黎智英，並指控香港是出於政治動機起訴他，然而英國未對香港實施任何經濟制裁；截至今年7月，英港過去1年來的雙邊貿易達272億英鎊，年增率近10%。

黎崇恩談到，如果父親今日獲釋，他將看到與他入獄前截然不同的香港，「我認為他會非常難過，但話說回來，他已經盡力了，對吧？沒有人會覺得他當初還能付出更多」。

黎智英 香港 川普

