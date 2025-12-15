香港特首李家超15日北京述職 大火案必考題

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港特首李家超、澳門特首岑浩輝15日起前往北京述職，將向中國國家主席習近平匯報當前港澳形勢與工作情況。港媒指出，預料李家超將會匯報大埔宏福苑奪命大火的有關情況。

香港政府14日宣布，李家超將於15日至17日到北京述職，向國家領導人匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。特首辦公室主任葉文娟和特首秘書黃霆芝將隨行。李家超離港期間，由政務司長陳國基代理特首職務。

港媒指出，李家超的述職報告將涉及三周前至少造成160人死亡的大火案。李家超12日曾表示，習近平在大火發生當日已表示對事件高度關注，因此他必然會向習近平匯報災後工作，包括成立獨立委員會，也將交代香港社會「一方有難、八方支援」的共同力量。

李家超還表示，相信習近平亦希望了解香港其他情況，經濟發展方面，他將交代香港按照「十四五」規畫的發展、部署和成績，以及特首施政報告成績、國際社會的看法及國際評級有否進步、香港可如何更好服務國家發展大局等。

港澳特首每年到北京述職一次，以往都安排在12月，今年循例進行。澳門政府14日也宣布，岑浩輝將於15日至17日前往北京述職，向國家領導人匯報澳門特區政府過去一年的施政工作和2026年的施政重點。期間，由澳門行政法務司長黃少澤代理特首職務。這將是岑浩輝去年12月底上任後，首次赴京述職。

自2023年起，港澳特首赴北京述職都是由習近平在總理李強陪同下一同接見，不再是分別接見，顯示中共中央「集中統一領導」在港澳進一步強化。

香港 習近平 澳門

