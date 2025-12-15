內地客、港漂狂掃貨 貢獻香港工展會一半業績

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 中華廠商聯合會主辦的「第59屆工展會」昨日第二天展期適逢周日，現場人流如鯽，除香港市民入場選購優惠產品外，更吸引內地旅客赴港趁優惠搶購心頭好，有參展商表示，內地遊客及港漂占銷售額的三成，且消費力更高，貢獻一半左右的銷售額。

文匯報報導，在維園展會現場所見，不少人入場選購心儀產品，各參展攤位也聚滿顧客，當中包括內地訪客，其中來自深圳寶安的劉女士更是專程來港到工展會購物。她表示對具香港本土文化的產品和食品特別感興趣，計畫購買食品和煲湯材料，但昨日首日來港主要是「探路」，計畫等到明年1月初展期尾聲，貨品折扣較大時再來港大買特買。

港漂張女士則特意帶同孩子前來，她表示「這兩天都來逛，今天主要是買小朋友的零食，已經花500港元（約64美元），之後會慢慢看，有合適的再抽時間來買。」同為港漂的陳女士亦帶同孩子到場，單是購買兒童零食已消費兩百多元。她亦表示擬在展會最後數天展期，再入場購買花膠、香菇、海參等乾貨，因為根據往年經驗，屆時優惠力度通常更大。

據報導，已是第三年參與工展會的大興安嶺富林山野珍品科技開發有限公司負責人何先生表示，該公司主打黑龍江本土木耳以及東北產的海參，當中木耳均為公司在當地承包山林種植，再郵寄至香港，過程耗時較長。

他表示，工展會開鑼後的顧客之中，旅客與港漂約占三成，卻貢獻一半左右的銷售額，其中不少是專程到場支持的老顧客，而其企業獲香港及黑龍江政府支持，正加緊辦理落戶香港的手續，希望讓更多在外生活的黑龍江人吃到家鄉特產，並讓香港市民吃到優質的東北產品。

報導稱，香港本地品牌位元堂的銷售主管蕭女士則指出，展會首兩天的銷售情況與去年相若，不少市民習慣展期倒數幾天甚至延長營業時間後才入場購物，以期待有更大折扣優惠。她預期聖誕節 假期學生放假及旅客增加，將帶動銷售上升。