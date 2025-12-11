香港銅鑼灣天降定滑輪 內地婦遭擊命危 承包商2人被捕

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 銅鑼灣日前發生墜物傷人案，一名51歲姓彭內地女子5日在香港銅鑼灣後巷執紙皮（拾荒）時，被從天而降的定滑輪擊中頭部，受傷暈倒地上，現場留下一灘血跡，她頭骨骨裂，目前在深切治療部留醫，情況危殆。

香港01報導，據悉，彭女雙程證到港，警方經初步調查，41歲大判（分判工程的判頭，承包商）、48二判涉嫌「容許物體自建築物墜下」被捕，案件交由灣仔警區刑事調查隊第五隊跟進。

彭女的丈夫鍾先生表示，妻子在手術後仍然昏迷不醒，醫生亦告知即使日後康復出院，仍可能行動不便，不能自理。面對高昂醫療費 用，他已囑咐胞兄變賣家當籌錢。他亦懇請香港有心人及相關部門伸出援手，提供幫助。

鍾先生表示，妻子閒時便會與胞姊一同照顧九旬姊夫，亦會到銅鑼灣周邊後巷幫胞姊看顧紙皮，以免他人取走。5日下午，彭姊先行回家煮飯，只剩妻子一人在後巷執紙皮，豈料天降硬物擊中頭部。彭姊同事及路人見狀立即召來救護車，將傷者送院搶救，並通知彭姊。

鍾先生當晚知悉事件，馬上由內地趕到香港。因事態嚴重，他翌日早上與彭姊重返後巷視察，發現附近遺下一頂染血的帽及可疑的鐵塊，故報警求助。警方經初步調查，相信彭女被一個約10公分乘3.5公分的定滑輪擊中頭部暈倒。

夫婦同為廣洲人，育有兩名女兒，大女兒已成家，成年小女兒則患腦癱、屬殘疾人士。鍾先生指，雖生活拮据，卻從未為細女申領津貼及補貼，夫婦倆相濡以沫，同甘共苦。